Oriola-KD Oyj B Aktie: Kaum zu glauben!

Die Aktie von Oriola wurde in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oriola bei einem Wert von 93 liegt. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 47,34) ist die Aktie über dem Durchschnitt, was zu einer überbewerteten "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Oriola liegt bei 45,45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,11 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,084 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,07 EUR, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Oriola.