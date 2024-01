Oriola-KD Oyj B Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oriola derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,16 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1.086 EUR) um -6,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1 EUR weist auf eine Abweichung von +8,6 Prozent hin, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Der Wert von 93,2 zeigt, dass die Oriola im Vergleich zum Branchenmittel der "Gesundheitsdienstleister" deutlich überbewertet ist, da das Branchen-KGV bei 61,18 liegt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Oriola neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Oriola auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.