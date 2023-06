Original-Research: tubesolar AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ausg...

^

Original-Research: tubesolar AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu tubesolar AG

Unternehmen: tubesolar AG

ISIN: DE000A2PXQD4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Ausgesetzt

seit: 21.06.2023

Kursziel: Ausgesetzt

Kursziel auf Sicht von: ./.

Letzte Ratingänderung: ./.

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu tubesolar AG (ISIN:

DE000A2PXQD4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal setzt die

Coverage aus.

Zusammenfassung:

Die von der tubesolar AG angebotene Wandelschuldverschreibung konnte nur in

Höhe von EUR127.145 platziert werden, statt der geplanten EUR4,5 Mio. Dies

reicht nicht aus, um den kurzfristigen Finanzbedarf der Gesellschaft zu

decken und um die Insolvenz der Gesellschaft abzuwenden. Der Vorstand der

tubesolar AG hat daher heute entschieden, für die tubesolar AG bis Ende

nächster Woche beim zuständigen Insolvenzgericht einen Antrag auf Eröffnung

eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit zu stellen. Wir setzen

unsere Coverage des Unternehmens aus.

First Berlin Equity Research has published a research update on tubesolar

AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal is suspending

coverage.

Abstract:

tubesolar AG was only able to place EUR127,145 of its convertible bond

instead of the planned EUR4.5m. This is not sufficient to cover the

short-term financial needs of the company and to avert insolvency. The

Executive Board of tubesolar AG has therefore decided today to file an

application for the opening of insolvency proceedings with the competent

court by the end of next week due to insolvency. We are suspending coverage

of the company.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27243.pdf

