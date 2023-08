Original-Research: q.beyond (von Montega AG): Kaufen

^

Q2-Zahlen umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen - Free

Cashflow-Prognose angehoben

q.beyond hat gestern H1-Zahlen veröffentlicht, die umsatz- und

ergebnisseitig im Rahmen unser Erwartungen lagen. Positiv überraschte der

Break-Even auf Free Cashflow-Ebene.

Solide Top Line-Entwicklung in beiden Segmenten: In Q2 hat q.beyond seinen

Umsatz im Bereich Cloud mit +11,4% erneut zweistellig auf 37,6 Mio. Euro

steigern können, wobei u.E. rd. 2,5 Mio. Euro auf die erstmalige

Konsolidierung des im November 2022 übernommenen BI-Spezialisten

productive-data entfallen. Somit dürfte das organische Wachstum bei ca.

3,6% gelegen haben. Auch im SAP-Bereich blieb der IT-Dienstleister in Q2

auf der Wachstumsspur und konnte eine Steigerung um 6,5% yoy auf 8,8 Mio.

Euro erzielen. Der Auftragseingang lag mit 39,8 Mio. Euro deutlich über dem

Vj. (30,0 Mio. Euro), was insb. auf eine Vertragsverlängerung mit dem

Großkunden Tchibo zurückzuführen ist.

EBITDA kehrt in Q2 in positiven Bereich zurück: Nachdem in Q1 auf

EBITDA-Ebene ein Verlust in Höhe von -1,3 Mio. Euro zu Buche stand, der

durch Rückstellungen für Umstrukturierungsmaßnahmen bedingt war, konnte

q.beyond sein EBITDA in Q2 dank geringerer Kosten der umgesetzten

Leistungen auf 1,0 Mio. Euro steigern (Q1/23: -1,3 Mio. Euro). Hierzu trug

das Cloud-Geschäft bei, dessen Segmentmarge sich um 3,2PP yoy auf 11,6%

verbesserte. Im SAP-Bereich verschlechterte sich die Marge aufgrund eines

anhaltend hohen Bedarfs externer Consultants um 1,3PP yoy auf 5,3%. Positiv

stach auch der Free Cashflow hervor, der trotz gestiegener Investitionen

(H1/23: 1,6 Mio. Euro; Vj.: 0,3 Mio. Euro) durch ein verbessertes

Forderungsmanagement in H1 auf Break-Even-Niveau lag (Vj.: -3,5 Mio. Euro).

In H2 netto leichter Mitarbeiteraufbau erwartet: Nach Vorstandsangaben wird

QBY bis Jahresende netto ca. 25 Mitarbeiter einstellen, jedoch weiterhin an

seiner Strategie des Abbaus von Doppelfunktionen und

Effizienzverbesserungen festhalten. Dabei dürften v.a. MA in Deutschland

abgebaut und gleichzeitig die Nearshoring-Kapazitäten von aktuell 7% auf

20% bis Ende '25 erweitert werden. Außerdem avisiert das UN ergebnisseitig

auch eine Verringerung der direkten Kosten zur Leistungserbringung, die

Optimierung der Mitarbeiterauslastung sowie Preiserhöhungen aufgrund der

guten Nachfragesituation.

FY-Cashflow-Guidance erhöht: Im Rahmen des H1-Berichts hat der Vorstand die

aktuelle Free Cashflow-Guidance von zuvor bis zu -8,0 Mio. Euro auf bis zu

-4,0 Mio. Euro angehoben. Die Umsatz- und EBITDA-Prognose wurden bestätigt

und sehen Erlöse i.H.v. 185 bis 191 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 5 bis 7

Mio. Euro vor. Während wir unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen

unverändert lassen und weiterhin von einer Erfüllung der FY-Guidance

ausgehen, heben wir unsere FCF-Prognose für 2023 angesichts eines

niedrigeren Investitionsbedarfs für die eigenen Rechenzentren um 3,2 Mio.

Euro auf -3,1 Mio. Euro an.

Fazit: q.beyond schreitet bei seiner laufenden Umstrukturierung voran.

Durch einen Sondereffekt im niedrigen einstelligen Millionenbereich dürfte

u.E. auch die zunehmend anspruchsvoll wirkende EBITDA-Guidance erfüllt

werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 1,20

Euro.

