Original-Research: exceet Group SCA (APEX) - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu exceet Group SCA (APEX)

Unternehmen: exceet Group SCA (APEX)

ISIN: LU0472835155

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 05.12.2023

Kursziel: 8,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu exceet Group SCA

(APEX) (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR

8,70 auf EUR 8,40.

Zusammenfassung:

exceet/APEX hat ihren 9M-Bericht vorgelegt. Das Unternehmen steigerte

seinen Umsatz um 24% J/J auf EUR3,7 Mio. und geht in Erwartung eines starken

Q4s weiterhin von einem Umsatz von über EUR15 Mio. für das laufende Jahr aus.

Höhere Kosten in Vorbereitung auf das angestrebte starke Wachstum der

nächsten Jahre führten zu einem EBIT von EUR-13,6 Mio. Der Auftragsbestand

stieg in den ersten neun Monaten um 35% auf EUR46 Mio. Wir sehen exceet/APEX

weiterhin auf einem klaren Wachstumskurs, senken aber unsere Schätzungen

für 2024 und die Folgejahre, um der insgesamt langsameren Umsetzung von

Wasserstoffprojekten Rechnung zu tragen. Ein aktualisiertes DCF-Modell

ergibt ein neues Kursziel von EUR8,40 (bisher: EUR8,70). Wir sehen das

Unternehmen weiterhin gut aufgestellt, um vom Hochlauf der

Wasserstoffwirtschaft zu profitieren, und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on exceet

Group SCA (APEX) (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 8.70 to

EUR 8.40.

Abstract:

exceet/APEX has presented its 9M report. The company increased sales by 24%

y/y to EUR3.7m and, in anticipation of a strong Q4, still expects sales of

over EUR15m for the current year. Higher costs in preparation for the

targeted strong growth in the coming years led to EBIT of EUR-13.6m. The

order backlog increased by 35% to EUR46m in the first nine months. We

continue to see exceet/APEX on a clear growth path, but lower our estimates

for 2024 and beyond to reflect the overall slower realisation of hydrogen

projects. An updated DCF model yields a new price target of EUR8.40

(previously: EUR8.70). We continue to see the company as well positioned to

benefit from the ramp-up of the hydrogen economy and confirm our Buy

recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28485.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

