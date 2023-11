Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "YOC":

Einstufung von Montega AG zu YOC AG

Unternehmen: YOC AG

ISIN: DE0005932735

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.11.2023

Kursziel: 21,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA)

Q3: Starke Umsatzentwicklung in allen Regionen

Die YOC AG hat vergangene Woche ihren Q3-Finanzbericht vorgelegt, der eine

Fortsetzung der starken Wachstumsdynamik bei spürbar verbesserter

Ergebnisqualität ggü. dem von einem Sondereffekt belasteten ersten Halbjahr

zeigt. Im Rahmen der Veröffentlichung bestätigte das Management die

Jahresprognose, was einen starken Verlauf des Q4 unterstellt und sich u.E.

insbesondere im Ergebnis herausfordernd darstellen dürfte.

Zweistelliges Wachstum in allen Märkten: Nach 9M standen Gruppenerlöse

i.H.v. 19,7 Mio. Euro zu Buche, was für das dritte Quartal einen Zuwachs

von 34,1% yoy auf 7,1 Mio. Euro bedeutet. Hierbei ist hervorzuheben, dass

die gute Entwicklung von allen Märkten getragen wurde und sich, anders als

befürchtet, der deutsche Markt nach dem schwächeren Jahresauftakt

signifikant erholt hat (Q1: +7,3% yoy vs. Q3: +20,9% yoy). Neben der guten

organischen Entwicklung profitierte das internationale Segment von

Beiträgen der im März akquirierten Nostemedia Oy, die entsprechend im

Vorjahr nicht enthalten waren. In Summe verzeichnete die Gruppe ein

Wachstum in diesen Märkten von über 55% yoy. Folglich nähert sich der

Umsatzanteil des internationalen Segments kontinuierlich dem des

Heimatmarktes Deutschland an (9M/23: 46,1% vs. 43,0% in 9M/22).

Ergebnisqualität zurück auf Vorjahresniveau: Dank der erhöhten

Umsatzdynamik ist es YOC im Q3 gelungen, die gestiegenen Personalkosten

durch den Aufbau (Mitarbeiteranzahl zum 30.09.23: 87; +16 yoy) nahezu zu

kompensieren und daher an das Margenniveau des Vorjahres wieder anzuknüpfen

(Q3-EBITDA-Marge 2023: 11,6%; -40 BP yoy), während das H1 noch spürbar

dahinterlag (H1/23: 4,9% vs. H1/22: 12,2%).

FY-Guidance wirkt in der Top Line komfortabel erreichbar: Um die bestätigte

Jahresprognose im Umsatz zu erreichen (29,0 bis 30,0 Mio. Euro), wäre

lediglich ein Wachstum in Höhe von 10,9% notwendig. Für das obere Ende der

Guidance würde ein Zuwachs von 22,2% ausreichen. Hierfür sehen wir

nachfrageseitig keine Anzeichen einer substanziellen Verschlechterung des

Marktumfelds und YOC produkt-sowie kapazitätsseitig gut aufgestellt, sodass

wir uns am oberen Ende der Top Line Guidance positionieren (MONe: 30,0 Mio.

Euro). Zwar sind wir der Auffassung, dass die Ergebniserwartungen des

Managements (EBITDA: 4,0-4,5 Mio. Euro; Konzernergebnis: 2,5-3,0 Mio. Euro)

vor dem Hintergrund der Ausgangslage nach 9M auf den ersten Blick

ambitioniert wirken, erwarten dennoch aufgrund des operativen Hebels im

volumenstarken vierten Quartal ein Erreichen des unteren Prognosekorridors

(MONe: 4,0 Mio. Euro bzw. 2,5 Mio. Euro).

Fazit: Die Q3-Zahlen zeichnen einen in Summe starken Geschäftsverlauf im

dritten Quartal und unterstreichen die Fähigkeit, dank der proprietären

VIS.X®-Plattform und der High Impact-Werbeformate auch in herausfordernden

Zeiten profitabel zu wachsen. Wir halten an unserer Kaufempfehlung bei

unverändertem Kursziel von 21,00 Euro fest.

