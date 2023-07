Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "YOC":

Original-Research: YOC AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu YOC AG

Unternehmen: YOC AG

ISIN: DE0005932735

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.07.2023

Kursziel: 21,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse

Gespräche im Rahmen eines Unternehmensbesuchs stimmen zuversichtlich -

starkes Wachstum in Q2 erwartet

Vergangene Woche waren wir zu Besuch am Hauptstandort der YOC AG in Berlin

und hatten die Möglichkeit, uns über die aktuelle operative Entwicklung

sowie diverse Marktdynamiken mit dem CFO und CTO auszutauschen. Zudem

veranschaulichte der Teamlead Campaign Management den Prozessablauf in der

Verarbeitung des klassischen Kampagnengeschäfts.

Deutlich stärkeres Q2 auf dem deutschen Werbemarkt - internationales

Segment profitiert von Integration der Nostemedia: Während die Werbebudgets

in Deutschland in Q1 äußerst verhalten ausfielen, deuten zahlreiche

Presseartikel daraufhin, dass das zweite Quartal weitaus volumenstärker

verlaufen ist. Der vergleichsweise schwache Jahresauftakt zeigte sich im

Ansatz auch in den Umsatzzahlen bei der YOC AG. Zwar konnten die Erlöse auf

Gruppenebene um 18% yoy gesteigert werden, was jedoch im Wesentlichen auf

die Performance der internationalen Märkte zurückzuführen war und nicht auf

den Heimatmarkt Deutschland, der jedoch trotz des stagnierenden

Gesamtmarktes im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 7% zulegte. In Q2

gehen wir jedoch aufgrund der besseren Marktsituation davon aus, dass das

deutsche Segment erstarken wird und deutlich zweistellige Wachstumsraten

aufweisen sollte. Darüber hinaus dürften auch die internationalen

Gesellschaften weiterhin volumenseitig zunehmen, da u.a. die Umsätze der im

März akquirierten finnischen Nostemedia nun vollständig der Gruppe

zugerechnet werden. Daher gehen wir in Summe von einer starken Top Line

Performance im zweiten Quartal aus, was sich u.E. in H1 in einem Wachstum

von rd. 25% yoy niederschlagen dürfte. Hierzu wird das Unternehmen am 16.

August den H1-Bericht vorlegen.

Innovative Werbekanäle dürften an Bedeutung gewinnen - YOC bereits auf

großes Interesse im Partnernetzwerk vorbereitet: Neben der operativen

Entwicklung führten wir intensive Diskussionen über Branchenentwicklungen

und Möglichkeiten, zusätzliche Umsatzströme durch neue Werbekanäle zu

realisieren. Besonders vielversprechend ist hier u.E. der hoch attraktive

Gaming-Markt (DIGA) sowie der Bereich des advanced TV, der jüngst sowohl

durch das Aufkommen diverser werbefinanzierter Streaming-Angebote (AVOD)

als auch connected TV-Dienste an Bedeutung gewinnt. Nach einer Studie von

AudienceXpress beabsichtigen 9 von 10 Werbevermarktern, die Investitionen

in den Bereich advanced TV aufgrund der attraktiven Aussichten zu

intensivieren. Die Werbebudgets dürften im Gamingbereich zudem mit einer

CAGR 21-25 von 16% p.a. wachsen. YOC ist nach eigenen Aussagen technisch

für die Ausspielung über die eigene VIS.X®-Plattform bereits vorbereitet

und steht mit zahlreichen Partnern hierzu in Kontakt. Demnach ist die

Nachfrage von den Werbetreibenden bereits vorhanden, jedoch mangelt es

aktuell noch an der Umsetzbarkeit auf Seiten der Publisher. Wir sind der

Auffassung, dass die Relevanz signifikant zunehmen sollte, sobald die

großen Player (u.a. EA Sports) hierzu über erste Erfolge berichten werden.

Akquisition der Nostemedia Oy berücksichtigt: Auch modellseitig haben wir

nun die Übernahme der finnischen Gesellschaft abgebildet. Wie in der

Kommentierung vom 8. Juni 2023 ausführlich beschrieben, wirkt sich die

Akquisition bilanziell als Aktivtausch auf den Geschäfts- und Firmenwert

sowie die liquiden Mittel aus (rd. +/- 1,6 Mio. Euro). Entsprechend des

Cash-Abflusses reduziert sich unsere Erwartung an den diesjährigen FCF je

Aktie von ursprünglich 0,74 auf 0,25 Euro. Neben den bilanziellen Effekten

wirkt sich die Transaktion ebenso auf die Kostenquoten der Gruppe aus. So

haben wir in Folge des mit der Akquisition einhergehenden Personalaufbaus

sowie der derzeit noch höheren Materialaufwendungen für externe Leistungen

(aufgrund des Fehlens eigener Technologie) die Kostenquoten marginal

erhöht, was sich entsprechend in einer leichten Reduzierung des EBITDA auf

Gruppenebene widerspiegelt (MONe: 4,3 Mio. Euro vs. zuvor: 4,5 Mio. Euro;

Unternehmens-Guidance für 2023: 4,0 bis 4,5 Mio. Euro). Trotz der

temporären Margenverzerrung aus Konzernsicht bewerten wir die Akquisition

als äußerst sinnvoll, da die mittelfristige Profitabilitätsverbesserung

durch die schrittweise Einbindung der VIS.X®- Plattform u.E. visibel ist.

Fazit: Der Unternehmensbesuch hat uns nochmals verdeutlicht, dass es der

YOC-Gruppe gelungen ist, eine attraktive Nische im digitalen Werbemarkt zu

finden und in dieser stetig über dem Gesamtmarkt zu wachsen. Unseres

Erachtens verfolgt das Unternehmen eine realistische, attraktive und aus

eigener Kraft zu finanzierende Wachstumsstrategie. Wir erwarten für das Q2

insbesondere ein starkes Top Line-Wachstum und bekräftigen unsere

Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 21,00 Euro.

