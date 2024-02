Original-Research: Valneva (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Original-Research: Valneva - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Valneva

Company Name: Valneva

ISIN: FR0004056851

Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 27.02.2024

Target price: EUR8.60

Target price on sight of: 12 months

Last rating change: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 8.90 to EUR 8.60.

Abstract:

FY/23 product revenues recovered strongly (+26% to EUR144.6m) in line with

resurgent travel activity. The current cash position is higher than the

year-end figure of EUR126.1m (we estimate ca. EUR200m) due to the receipt of

EUR95m for the sale of a priority review voucher in early February and we

believe Valneva's cash runway extends into 2025. 2024 product revenue

guidance of EUR150m-EUR180m incorporates sales growth of 10%+ for the Ixiaro

(Japanese encephalitis) and Dukoral (cholera and ETEC) travel vaccines, but

suggests a slower ramp in sales of the chikungunya vaccine, Ixchiq

(approved by the FDA in November 2023), than we had previously modelled. We

continue to believe that the market is undervaluing medium and long-term

prospects for both Ixchiq and the Lyme disease vaccine candidate, VLA15

(launch scheduled for 2027). However, we have lowered our 2024 and 2025

sales forecasts for Ixchiq and now see fair value for the Valneva share at

EUR8.60 (previously: EUR8.90). We maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

http://www.more-ir.de/d/28995.pdf

