Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

^

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.07.2022

Kursziel: EUR12,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY

herauf und erhöht das Kursziel von EUR 12,00 auf EUR 12,50.

Zusammenfassung:

Letzte Woche gab Valneva bekannt, dass die EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2022

1,25 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs VLA2001 abnehmen werden, mit

der Option, eine entsprechende Menge noch in diesem Jahr zu erwerben,

ebenfalls zur Lieferung im Jahr 2022. Valneva wird die Bestände für

mögliche zusätzliche Lieferungen an die EU-Mitgliedstaaten zurückhalten,

sollte die Nachfrage steigen. Wir gehen davon aus, dass die in der

geänderten Kaufvereinbarung festgelegte Menge den vorläufigen Angaben der

Europäischen Kommission vom Juni nahe kommt. Der ursprüngliche

Vorabkaufvertrag zwischen Valneva und der Europäischen Kommission vom

November 2021 sah die feste Lieferung von ca. 24,3 Mio. Dosen und eine

Option auf weitere ca. 35,7 Mio. Dosen vor. Valneva hat angekündigt, dass

das Unternehmen angesichts des geringen Auftragsvolumens prüft, ob es die

Entwicklung seines COVID-19-Programms und die damit verbundenen Aktivitäten

fortsetzen soll. Das Management hat erklärt, dass das Unternehmen nur dann

in die weitere Entwicklung des aktuellen Impfstoffs oder der zweiten

Generation von COVID-19 investieren wird, wenn es im Laufe des Sommers zu

einer Einigung mit zusätzlichen Kunden kommt und die erforderlichen

Finanzmittel erhält. Die bisher geringe Akzeptanz von VLA2001 lässt uns

vermuten, dass nicht genügend zusätzliche Aufträge eingehen werden und das

Programm eingestellt wird. Wir gehen nun von Gesamtlieferungen in den

Jahren 2022 und 2023 in Höhe von 11,5 Mio. Dosen aus (vorher: 13 Mio.

Dosen). Allerdings gehen wir jetzt davon aus, dass mehr als die Hälfte

dieser Dosen (vorher: 0 Dosen) an weniger entwickelte Märkte zu einem

niedrigeren Durchschnittspreis geliefert werden als an entwickelte Märkte.

Trotz des geringen VLA2001-Auftragsvolumens aus der EU geht das Management

weiterhin davon aus, dass die Umsätze im Jahr 2022 das untere Ende der

Prognose von EUR430 bis EUR590 Mio. erreichen werden, die mit den

Jahresergebnissen Ende März veröffentlicht wurde. Diese Erwartung basiert

zum Teil auf der Umsatzrealisierung von Beträgen, die mit den

VLA2001-Lieferverträgen in der EU und im Vereinigten Königreich verbunden

sind und derzeit als Vertrags- und Erstattungsverbindlichkeiten verbucht

werden. Wir haben die Umsatzprognosen für VLA2001 nach unten korrigiert,

aber dies wird in unserem Bewertungsmodell durch niedrigere F&E-Kosten in

Verbindung mit der Einstellung des VLA2001-Programms aufgewogen. Wir sehen

den fairen Wert der Valneva-Aktie nun bei EUR12,50 (vorher: EUR12,00). Wir

erhöhen die Empfehlung von Add auf Buy.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY and

increased the price target from EUR 12.00 to EUR 12.50.

Abstract:

Last week Valneva announced that EU member states will purchase 1.25

million doses of its COVID-19 vaccine VLA2001 in 2022, with the option to

purchase an equivalent quantity later this year also for delivery in 2022.

Valneva will retain inventory for potential additional supply to EU member

states should demand increase. We believe that the volume stipulated by the

amended purchase agreement is close to the preliminary indication from the

European Commission in June. The original November 2021 Advance Purchase

Agreement between Valneva and the European Commission stipulated firm

delivery of ca. 24.3m doses and an option on a further ca. 35.7m doses.

Valneva has announced that in the light of the low order volume, it is

evaluating whether to continue development of its COVID-19 programme and

associated operations. Management has stated that the company will invest

in further development of the current or second-generation COVID-19 vaccine

only if it reaches agreement with additional customers and receives the

necessary funding over the summer. The low uptake of VLA2001 to date

suggests to us that sufficient additional orders will not be forthcoming

and that the programme will be terminated. We now model aggregate

deliveries during 2022 and 2023 of 11.5m doses (previously: 13m doses).

However, we now expect over half of these doses (previously: 0 doses) to be

delivered to less developed markets at a lower average price than to

developed markets. Despite the low VLA2001 order volume from the EU,

management still see 2022 revenue reaching the lower end of the EUR430m -

EUR590m guidance given with the full year results at the end of March. This

expectation is based in part on revenue recognition of sums linked to the

EC and UK VLA2001 supply contracts and currently booked as contract and

refund liabilities. We have revised down revenue forecasts for VLA2001, but

this is outweighed in our valuation model by lower R&D costs in connection

with the halting of the VLA2001 programme. We now see fair value for the

Valneva share at EUR12.50 (previously: EUR12.00). We raise the recommendation

from Add to Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24669.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°