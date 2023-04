Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.04.2023

Kursziel: EUR8.90

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 04.04 .2023 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY

herauf aber senkt das Kursziel von EUR 12,00 auf EUR 8,90.

Zusammenfassung:

Die von Valneva für 2023 prognostizierten Umsatzerlöse und sonstigen

Erträge in Höhe von EUR220 bis EUR260 Mio. liegen unter dem entsprechenden Wert

für 2022 von EUR373,5 Mio. Allerdings waren mehr als EUR200 Mio. der

letztjährigen Zahl nicht zahlungswirksam, hauptsächlich im Zusammenhang mit

den COVID-19-Impfstoffvereinbarungen mit Großbritannien und der EU. Die

Prognose für 2023 ist vollständig zahlungswirksam. Die Störung der

Phase-3-Studie für den Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 hat zu

Unsicherheiten darüber geführt, ob Pfizer den ursprünglichen Zeitplan für

die Einreichung von Zulassungsanträgen bei der FDA und der EMA im Jahr 2025

einhalten kann und ob auf Valneva zusätzliche finanzielle Verpflichtungen

zukommen werden. Wir sind jedoch der Ansicht, dass der genaue Zeitplan für

die Einreichungen im Vergleich zu den allgemeinen Erfolgsaussichten von

VLA15 zweitrangig ist. Diese sind nach wie vor sehr gut. VLA15 hat in der

Phase 2 eine starke Immunogenität sowohl bei Erwachsenen als auch bei

pädiatrischen Patienten gezeigt und ist der einzige

Borreliose-Impfstoffkandidat, der sich derzeit in der klinischen

Entwicklung befindet. Pfizer und Valneva dürften auch in der Lage sein, die

Fallstricke zu umgehen, die 2002 zur Rücknahme von LYMErix von GSK, dem

einzigen zuvor kommerziell erhältlichen Borreliose-Impfstoff, führten. Es

wird erwartet, dass der Markt für Borreliose-Impfstoffe bis 2030 ein

Volumen von USD 1 Mrd. erreichen wird. Inzwischen erwarten wir die

FDA-Zulassung von VLA1553 bis Ende August dieses Jahres. VLA1553 ist bisher

der einzige Chikungunya-Impfstoffkandidat, der den Endpunkt der

Phase-3-Studie erreicht hat. Der Wert des Marktes für

Chikungunya-Impfstoffe wird bis 2032 auf USD 500 Mio. geschätzt (ohne

Berücksichtigung einer möglichen staatlichen Bevorratung für die

Vorbereitung auf einen Ausbruch). Der Cashflow aus dem operativen Geschäft

im Jahr 2022 in Höhe von EUR-245,3 Mio. war stark von den Ausgaben für die

inzwischen gestoppte Produktion des Impfstoffs VLA2001 COVID-19

beeinflusst. Der Cashposition zum Jahresende 2022 betrug EUR289,4 Mio. Unter

der Annahme, dass keine zusätzlichen Verpflichtungen für die Phase-3-Studie

mit VLA15 anfallen und keine Pipeline-Akquisitionen getätigt werden,

erwarten wir für die Zukunft einen geringeren Barmittelverbrauch. Unter

diesen Vorbehalten ist das Management der Ansicht, dass die derzeitige

Cash-Position ausreicht, um die Geschäftstätigkeit mindestens bis Ende 2024

zu finanzieren. Wir stufen unsere Empfehlung von Hinzufügen auf Kaufen

hoch, senken jedoch das Kursziel von EUR12,00 auf EUR8,90, um dem Anstieg der

Zinssätze seit unserer letzten Studie vom 18. August 2022, einer höheren

Aktienanzahl, der niedrigeren Netto-Cash-Position des Unternehmens sowie

der Ungewissheit in Bezug auf die Störung der Phase 3 von VLA15 Rechnung zu

tragen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY but

decreased the price target from EUR 12.00 to EUR 8.90.

Abstract:

2023 guidance for revenue and other income of EUR220-260m is below the

equivalent 2022 figure of EUR373.5m. However, over EUR200m of last year's

number was non-cash, mainly related to the COVID-19 vaccine agreements with

the UK and the EU. 2023 guidance is all-cash. Disruption to the phase 3

trial of the Lyme disease vaccine candidate VLA15 has created uncertainty

whether Pfizer can keep to the original schedule of regulatory submissions

to the FDA and EMA in 2025 and also whether Valneva will face any

additional financial obligations. However, we think the exact timing of

submissions is secondary in comparison with VLA15's overall prospects for

success. These remain very good. VLA15 demonstrated strong immunogenicity

in both adults and pediatric patients at the phase 2 stage and is the only

Lyme disease vaccine candidate currently in clinical development. Pfizer

and Valneva also look set to avoid the pitfalls which led to the 2002

withdrawal of GSK's LYMErix, the only previously commercially available

Lyme disease vaccine. The Lyme disease vaccine market is expected to be

worth USD1bn by 2030. Meanwhile, we expect FDA approval of VLA1553 by the

end of August this year. VLA1553 is so far the only chikungunya vaccine

candidate to have met its phase 3 trial endpoint. The value of the

chikungunya vaccine market is put at USD500m by 2032 (not including

potential government stockpiling for outbreak preparedness). 2022 cashflow

from operations of EUR-245.3m was heavily influenced by spending on the now

halted manufacturing of the VLA2001 COVID-19 vaccine. YE/22 cash was

EUR289.4m. Assuming no additional VLA15 phase 3 trial obligations and

excluding pipeline acquisitions, we expect reduced cash consumption going

forward. With these caveats, management believes the current cash position

is sufficient to fund operations through at least the end of 2024. We raise

our recommendation from Add to Buy but lower the price target from EUR12.00

to EUR8.90 to reflect the rise in interest rates since our last study of 18

August 2022, a higher share count, the company's lower net cash position as

well as the uncertainty surrounding VLA15 phase 3 disruption.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26735.pdf

