Original-Research: UniDevice AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG

Unternehmen: UniDevice AG

ISIN: DE000A11QLU3

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,10 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Schaffer

9 Monatszahlen 2022: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung nach

schwachem Jahresbeginn; 9-Monatsumsatz deutlich über Vorjahresniveau,

Kursziel auf 3,10 EUR (bisher: 2,73 EUR) angehoben; Rating KAUFEN bestätigt

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 war das operative Geschäft der UniDevice

AG noch stark von internationalen Lieferkettenstörrungen und demzufolge von

einem limitierten Warenzugang beeinträchtigt. Im darauffolgenden zweiten

Quartal und insbesondere im abgelaufenen dritten Quartal war jedoch die

Gesellschaft in der Lage, die Schwäche des ersten Quartals vollständig

kompensieren zu können.

Im starken dritten Quartal 2022 profitierte die UniDevice AG dabei

insbesondere von der anhaltenden Schwäche des Euros zum US-Dollar. Demnach

wirkt sich der strategische Einkauf in der Eurozone in Verbindung mit einem

starken Absatz in der USD-Dollar-Zone positiv auf die Nachfrage nach

elektronischen Geräten und damit positiv auf die Umsatz- und

Ergebnisentwicklung der UniDevice AG aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte

das Unternehmen neue Rekord-Umsatzerlöse in Höhe von 141,90 Mio. EUR (Q3

2021: 71,18 Mio.EUR). Der deutliche Anstieg im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum ist auf die starken Monate Juli & August zurückzuführen,

in denen zwei Mal in Folge Rekordmonatsumsätze erwirtschaftet wurden. In

Summe liegen die Umsätze in den ersten neun Monaten 2022 insgesamt bei

316,62 Mio. EUR (9 Monate 2021: 268,27 Mio. EUR) und damit um 18,0 % über dem

Vorjahreswert.

Trotz einer sichtbaren Erholung der Geschäftsentwicklung lag das operative

Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 3,44 Mio. EUR (EBIT 9M 2021: 3,67 Mio. EUR)

leicht unter Vorjahresniveau. Analog dazu entwickelte sich auch die

Ergebnismarge von 1,37% (9 Monate 2021) auf nun 1,09% (9 Monate 2022) etwas

rückläufig. Als internationaler B2B-Broker mit Fokus auf hochpreisige

Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung ist das Unternehmen

mit höheren Materialaufwendungen konfrontiert, die letztendlich mit den

gestiegenen Beschaffungspreisen bei Smartphones zusammenhängen dürften.

Im Rahmen der Veröffentlichung des 9-Monatsberichts 2022 ist das Management

der UniDevice AG in Bezug auf den weiteren Geschäftsverlauf optimistisch

gestimmt. Insbesondere vor dem Hintergrund einer hohen Nachfrage nach

hochpreisigen Smartphones der Varianten Plus und Pro Max erwartet der

Vorstand einen Umsatz in einer Bandbreite von 420 bis 430 Mio. EUR und einen

Jahresüberschuss in Höhe von 3,52 bis 3,60 Mio. EUR. Damit würden die

bisherigen Rekordwerte des Geschäftsjahres 2020 übertroffen werden.

Mit Blick auf unsere bisherigen Prognosen lässt sich festhalten, dass die

UniDevice AG bereits nach neun Monaten sowohl auf Umsatz als auch auf

Ergebnisebene unsere bisherigen Gesamtjahresprognosen 2022 übertroffen bzw.

auf EBIT-Ebene nahezu erreicht hat. Insofern lag die bisherigen

Geschäftsentwicklung deutlich über unseren Erwartungen. Aufgrund dessen

passen wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen sichtbar nach oben an und

erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzanstieg auf

424,60,57 Mio. EUR (bisherige Prognose: 314,19 Mio. EUR) und einen Anstieg des

EBIT auf 5,33 Mio. EUR (bisherige Prognose: 3,57 Mio. EUR). Hier gilt es zu

bedenken, dass das vierte Quartal in der Regel von umsatzstarken Faktoren

(Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten) geprägt ist.

Von den höheren Prognosen ausgehend nehmen wir auch für die kommenden

beiden Geschäftsjahre eine Anhebung unserer Umsatz- und Ergebnisschätzungen

vor. Konkret prognostizieren wir für das Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in

Höhe von 441,58 Mio. EUR (bisherige Prognose: 345,61 Mio. EUR) respektive für

das Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 459,24 Mio. EUR (bisherige

Prognose: 380,17 Mio. EUR). Das entspricht einem Umsatzwachstum von jeweils

+4,0%.

Auf EBIT-Ebene erwarten wir, analog zur Umsatzentwicklung, einen Anstieg

auf 5,71 Mio. EUR (GJ 2023) beziehungsweise 6,57 Mio.EUR (GJ 2024). Das

entspricht einer EBIT-Marge von 1,3% (GJ 2023) beziehungsweise 1,4% (GJ

2024). In diesem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft

trotz schwierigen Marktumfelds weiterhin von der US-Dollar-Stärke

profitieren wird und das Absatzgeschäft in US-Dollar zu einer positiven

Umsatz- und Ergebnisentwicklung beitragen wird.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in

Höhe von 3,10 EUR (bisher: 2,73 EUR) ermittelt. Der Kurszielanstieg ist

ausschließlich eine Folge der von uns angehobenen Prognosen. Der

Kurszielanstieg hätte höher ausfallen können, dem steht jedoch eine

Anhebung der gewichteten Kapitalkosten WACC auf 8,64 % (bisher: 8,24 %)

gegenüber. Dies ist eine Folge des kapitalmarktbedingten höheren

risikolosen Zinssatzes. Angesichts des aktuellen Aktienkurses in Höhe von

1,14 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25689.pdf

