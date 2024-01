Original-Research: USU Software AG (von NuWays AG): BUY

^

Original-Research: USU Software AG - von NuWays AG

Einstufung von NuWays AG zu USU Software AG

Unternehmen: USU Software AG

ISIN: DE000A0BVU28

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 12.01.2024

Kursziel: 30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Philipp Sennewald

Strong order intake to start transitionary 2024e

This week, USU announced to have won two public sector framework contracts

to start the year on a positive note: (1) Germany's Federal Employment

Agency (BA) commissioned USU for its TEBIT (Technical Inventory Management

System IT) project. The TEBIT system of the BA is based on the USU

Valuemation software and has been in productive use since 2016. To ensure a

continuous stable operation, USU is now carrying out an update to the

latest USU Service Management (former Valuemation) software. The deal

comprises the delivery of the software licenses as well as a service

package over 4 years. While the total volume was not disclosed, we estimate

it to be in the lower single-digit million range. (2) A large system house

from the public sector has commissioned USU to supply and implement a

solution for end-to-end monitoring (E2E) in order to enable the customer to

proactively monitor their applications and document the availability and

performance of IT services. The total volume of the framework is in the

high 6-digit range.

With this, the company is kicking off a year in style, which is likely

going to be another transitionary period. Mind you, USU is currently amid a

SaaS transformation, which is seen to cause temporarily declining margins,

due to the subscription-nature of SaaS contracts which come with lower

initial margins compared to perpetual license deals where full payment is

incurred at closing (+annual maintenance). However, as the annual

subscription payments are seen to equal perpetual license sales including

maintenance after c. 3 years and SaaS sales showing strong growth (25% CAGR

'21'-25e), margins are seen to strongly expand from 2025 onwards.

That said, we expect sales to grow 10% in 2024e to EUR 146m (eCons: EUR 146m)

based on a strong order backlog (eNuW: EUR 81m at YE'23e), continuously

increasing SaaS order intake as well as a stabilization of license sales

(eNuW: -60% yoy in 2023e). Against this backdrop, adj. EBITDA is seen to

return to growth (eNuW: EUR 18.6m). Yet, due to the aforementioned effects in

relation to the SaaS transition, margins are seen slightly below '21 & '22

levels with 12.5%.

Despite another transition year likely laying ahead, current valuation is

looking undemanding and should offer an attractive entry opportunity given

a 14x EV/EBIT '24e which compares to the historic average of 20x. BUY with

an unchanged PT of EUR 30.00 based on DCF.

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befinden sich in der vollständigen Analyse.

