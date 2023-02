Original-Research: Syzygy AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Syzygy AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Syzygy AG

Unternehmen: Syzygy AG

ISIN: DE0005104806

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 9,35 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Vorläufige Zahlen 2022: Bereinigte Zahlen im Rahmen der Erwartungen; Hohe

nicht liquiditätswirksame Goodwill-Abschreibungen; Prognosen und Kursziel

unverändert; Rating: KAUFEN

Mit Vorlage der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022

hat die SYZYGY AG, vor Berücksichtigung von Sondereffekten, eine im Rahmen

der Erwartungen liegende Entwicklung erreicht. Mit Umsatzerlösen in Höhe

von 70,60 Mio. EUR und damit gegenüber dem Vorjahr einem Umsatzanstieg in

Höhe von 17,4 % hat die Gesellschaft ihre Umsatz-Guidance, die eine 15 %ige

Umsatzsteigerung in Aussicht gestellt hatte, leicht übertroffen. In unseren

Schätzungen (siehe Studie vom 07.11.2022) hatten wir bislang mit

Umsatzerlösen in Höhe von 70,35 Mio. EUR kalkuliert und damit liegt nahezu

eine Punktlandung vor.

Wie erwartet haben alle Gesellschaften zum Erreichen des neuen

Umsatzrekordes beigetragen. Sowohl die deutschen SYZYGY-Gesellschaften als

auch die im Ausland operierenden Töchter erzielten einen Umsatzanstieg in

Höhe von rund 17 %. Besonders wachstumsstark präsentierte sich dabei

abermals die polnische Tochtergesellschaft Ars Thanea, die ein deutliches

Umsatzwachstum in Höhe von 26 % auf 6,0 Mio. EUR erreicht hat.

Auch das EBIT lag mit 6,29 Mio. EUR (VJ: 6,38 Mio. EUR) und einer dazugehörigen

EBIT-Marge von 8,9 % (VJ: 10,6 %) im Rahmen der Erwartungen. Das

SYZYGY-Management hatte mit Veröffentlichung des 9-Monatsberichtes 2022

eine EBIT-Bandbreite in Höhe von 8 % bis 10 % in Aussicht gestellt. In der

segmentbezogenen Betrachtung wird ersichtlich, dass die im Ausland tätigen

SYZYGY-Gesellschaften erneut einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag

geleistet hatten. Der bei den deutschen Gesellschaften sichtbare

EBIT-Rückgang hängt unter anderem mit dem planmäßig umgesetzten

Personalaufbau zusammen, welcher als "Unterbau" für den aktuellen

Wachstumskurs notwendig geworden war.

Infolge der gestiegenen Zinssätze und der damit zusammenhängenden höheren

Diskontierungssätze hat die SYZYGY AG eine deutliche Anpassung der

Firmenwerte in Höhe von 11,43 Mio. EUR vornehmen müssen, was einer Reduktion

des gesamten bilanzierten Goodwills (30.09.22: 54,24 Mio. EUR) in Höhe von 20

% entspricht. Da in der Corporate News im Wesentlichen die gestiegenen

Zinssätze für den Rückgang des Goodwills verantwortlich gemacht werden, ist

davon auszugehen, dass die Wachstumspläne der Business Units intakt sind.

Unter Berücksichtigung dieses nicht liquiditätswirksamen Vorgangs lagen

sowohl das EBIT mit -5,14 Mio. EUR als auch das Konzernergebnis mit -7,54

Mio. EUR naturgemäß deutlich unter unseren Erwartungen.

Wie erwähnt, handelt es sich dabei um einen nicht liquiditätswirksamen

Effekt, so dass die Gesellschaft weiterhin in der Lage sein wird, die

ausschüttungsfreundliche Dividendenpolitik der Vorjahre fortzusetzen. Mit

Meldung der vorläufigen Zahlen hat die Gesellschaft, bezogen auf ein

bereinigtes Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR, den Dividendenvorschlag

von 0,22 EUR je Aktie (VJ: 0,20 EUR) publiziert.

Zudem hat das SYZYGY-Management erstmals eine Guidance für das laufende

Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Demgemäß wird ein organisches Wachstum

in Höhe von 6 % - 8 % und eine EBIT-Marge in einem Korridor von 9 % bis 10

% in Aussicht gestellt. In 2023 könnten Unternehmensakquisitionen für

zusätzliches Wachstum sorgen. Dabei sollen strategische Zukäufe im

laufenden Geschäftsjahr verstärkt in den Fokus rücken, was angesichts des

operativen Cashflows in Höhe von 12,6 Mio. EUR und einer EK-Quote von 46 %

problemlos umgesetzt werden könnte.

Mit Blick auf die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2023 behalten wir

unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen unverändert bei. Unsere

Umsatzschätzungen für 2023 in Höhe von 75,97 Mio. EUR entsprechen einem

Umsatzwachstum in Höhe von 7,6 % und unsere EBIT-Schätzung in Höhe von 7,60

Mio. EUR einer EBIT-Marge von 10 %. Damit liegen wir am oberen Ende der

Guidance-Brandbreite. Angesichts dieser unveränderten Basis behalten wir

auch unsere Prognosen für das kommende Geschäftsjahr 2024 unverändert bei.

Im Rahmen des damit nur marginal veränderten DCF-Bewertungsmodells ergibt

sich ein Kursziel in Höhe von 9,35 EUR (bisher: 9,35 EUR). Damit hat die nicht

liquiditätswirksame Goodwill-Abschreibung keinen Effekt auf das

Modellresultat. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

