Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q1 2022/23-Ergebnisse

Empfehlung: Buy

seit: 15.11.2022

Kursziel: EUR22.00

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 27.02.2020 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target.

Abstract:

Q1 22/23 results showed a 7.1% volume increase, a 13.1% jump in sales to

EUR98.0m (FBe: EUR93.0m; Q1 21/22: EUR86.7m) and a 22.7% increase in EBIT to

EUR8.3m (FBe: EUR6.9m; Q1 21/22: EUR6.8m). The numbers beat our forecasts and are

a strong start to the 2022/23 financial year for which management is

guiding towards a slight decline in volume, a slight rise in sales due to

price increases, and EBIT, excluding the EUR4.5m impact of restructuring

measures in France, in the range EUR25m-EUR27m. Management has cautioned that

the business environment has deteriorated during the first six weeks of the

crucial Christmas quarter due to continuing inflationary pressures and

reduced consumer purchasing power. However, following the Q1 22/23 results

SWA looks very well placed to achieve full-year guidance even allowing for

some weakening in trading conditions, and management has indeed confirmed

that the projections made in the annual report still stand. Adjusted for

the charges in connection with the restructuring of the French business,

our own forecasts for the SWA group show only small changes. We continue to

expect inflation to begin declining in 2023 and advise investors to buy SWA

shares up to our unchanged price target of EUR22.00 in anticipation of a

corresponding improvement in consumer sentiment.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim

AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse für Q1 22/23 zeigten einen Anstieg des Absatzes um 7,1 %,

einen Umsatzanstieg um 13,1 % auf EUR98,0 Mio. (FBe: EUR86,8 Mio.; Q1 21/22:

EUR86,7 Mio.) und einen Anstieg des EBITs um 22,7 % auf EUR8,3 Mio. (FBe: EUR6,9

Mio.; Q1 21/22: EUR6,8 Mio.). Die Zahlen übertreffen unsere Prognosen und

sind ein starker Start in das Geschäftsjahr 2022/23, für das das Management

einen leichten Volumenrückgang, einen leichten Umsatzanstieg aufgrund von

Preiserhöhungen und ein EBIT (bereinigt um die Restrukturierungskosten in

Frankreich in Höhe von EUR4,5 Mio.) in der Größenordnung von EUR25 Mio. bis EUR27

Mio. erwartet. Das Management hat darauf hingewiesen, dass sich das

Geschäftsumfeld in den ersten sechs Wochen des entscheidenden

Weihnachtsquartals aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks und der

geringeren Kaufkraft der Verbraucher verschlechtert hat. Nach den

Ergebnissen des ersten Quartals 22/23 sieht sich SWA jedoch selbst bei

einer gewissen weiteren Belastung der Verbraucherstimmung in einer sehr

guten Ausgangsposition, um die eigene Guidance für das Gesamtjahr zu

erreichen. Tatsächlich hat das Management bestätigt, dass die im

Jahresbericht gemachten Prognosen weiterhin Gültigkeit haben. Bereinigt um

die Kosten der Umstrukturierung des französischen Geschäfts weisen unsere

eigenen Prognosen für die SWA-Gruppe nur geringe Änderungen auf. Wir gehen

weiterhin davon aus, dass die Inflation ab 2023 zurückgehen wird, und raten

Anlegern zum Kauf von SWA-Aktien in Erwartung einer entsprechenden

Verbesserung der Verbraucherstimmung bis zu unserem unveränderten Kursziel

von EUR22,00.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25943.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°