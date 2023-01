Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Saturn Oil & Gas Inc.

Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc.

ISIN: CA80412L8832

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 11.01.2023

Kursziel: CAD6.30

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes,CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Saturn Oil & Gas

Inc. (ISIN: CA80412L8832) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von CAD 7,00 auf CAD 6,30.

Zusammenfassung:

Die Akquisition von Viking (konsolidiert ab 6. Juli 2022) war der

Hauptgrund für den Anstieg der Produktion von Saturn um 49,7 % auf 10.965

boepd zwischen Q2/22 und Q3/22. Die Akquisition wurde durch eine

Erweiterung des Vorrang-Darlehens des Unternehmens um CAD200 Mio. und durch

eine Kapitalerhöhung um CAD75 Mio. finanziert. Trotz eines Anstiegs der

Aktienanzahl um ca. 75% gelang es Saturn, den bereinigten Cashflow

(operativer Cashflow abzüglich Stilllegungsaufwendungen) je Aktie um 53%

auf CAD0,69 zu steigern. Dieser Erfolg ist auf niedrigere Lizenzgebühren

und Betriebskosten des übernommenen Geschäfts im Vergleich zum bestehenden

Geschäft sowie auf die sehr gut getimte Absicherung der neu erworbenen

Produktion zur Jahresmitte zurückzuführen. Wir gehen davon aus, dass ein

ganzjähriger Beitrag der Viking-Akquisition sowie fortgesetzte Bohrungen in

den Oxbow- und Viking-Gebieten das EBITDA um weitere 60 % auf CAD261 Mio.

im Jahr 2023 steigern werden (Unternehmensprognose: CAD252 Mio.). Wir gehen

auch weiterhin davon aus, dass die derzeitige Nettoverschuldung von CAD252

Mio. bis Ende 2025 in eine Nettoliquidität von über CAD177 Mio. umgewandelt

wird. Während wir unsere Kaufempfehlung beibehalten, haben wir das Kursziel

jedoch von CAD7,00 auf CAD6,30 gesenkt. Die Reduzierung spiegelt die

Auswirkungen des Rückgangs der Öl-Futures-Kurve um durchschnittlich 6 % bis

Ende 2025 seit unserer letzten Studie vom 4. November 2022 auf die nicht

abgesicherte Produktion (2023E: 48 %; 2024E: 61 %; 2025E: 70 %) wider.

First Berlin Equity Research has published a research update on Saturn Oil

& Gas Inc. (ISIN: CA80412L8832). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and decreased the price target from CAD 7.00 to CAD 6.30.

Abstract:

The Viking acquisition (consolidated from 6 July 2022) was the main driver

of a 49.7% rise in Saturn's output to 10,965 boepd between Q2/22 and Q3/22.

The acquisition was financed by a CAD200m expansion of the company's senior

term loan and by a CAD75m equity issue. Despite a ca. 75% rise in the share

count, Saturn still succeeded in raising adjusted funds flow (operating

cashflow less decommissioning expenditure) per share by 53% to CAD0.69.

This success was attributable to lower royalties and operating costs at the

acquisition relative to the existing business, as well as the very

well-timed hedging of the newly purchased production at mid-year. We

forecast that a full year's contribution from the Viking acquisition, as

well as continued drilling at both the Oxbow and Viking assets will push

EBITDA up by a further 60% to CAD261m in 2023 (company guidance: CAD252m).

We also continue to expect the current net debt position of CAD252m to

become net cash of CAD177m by YE2025. However, while we retain our Buy

recommendation, we have lowered the price target from CAD7.00 to CAD6.30.

The reduction reflects the impact on unhedged production (2023E: 48%;

2024E: 61%; 2025E: 70%) of the average 6% fall in the oil futures curve to

YE2025 since our most recent note of 4 November.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26257.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°