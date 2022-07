Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

^

Q2: Ungebrochene Nachfrage und erfolgreiche Preisanpassungen führen zu

starken Ergebnissen - Jahresziel erscheint nun vorsichtig

STEICO hat vorgestern die Zahlen für H1 vorgelegt und die Jahresziele

bestätigt. Dank einer ungebrochen starken Nachfrage in allen Regionen sowie

durchgeführter Preiserhöhungen wuchs das Unternehmen weiterhin dynamisch

und übertraf sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig unsere Erwartungen. Die

Guidance mutet nun zunehmend vorsichtig an.

Serie hohen Wachstums hält an: Auf Halbjahressicht legten die Erlöse in

allen bedienten Märkten zweistellig zu (u.a. DE +21,8% yoy; FR +16,6% yoy;

UK + 49,0% yoy; US +51,9% yoy), sodass insgesamt ein Plus von 27,1% yoy zu

Buche stand. Für Q2 impliziert dies ein Wachstum von 26,4% yoy auf 121,6

Mio. Euro, womit unsere Erwartung (MONe: 119,0 Mio. Euro) übertroffen

wurde. Damit erzielte STEICO nunmehr das siebte Quartal in Folge eine

Wachstumsrate von >20%, was sich u.E. über das zweite Halbjahr hinweg

fortsetzen dürfte. So nahm Ende Juni am Standort Casteljaloux die neue

Anlage für Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren die Produktion

auf. In Q3 dürfte die neue Anlage für stabile Dämmplatten aus dem

Nassverfahren am Standort Czarna Woda folgen, was in Summe zu einem

zusätzlichen Umsatzpotenzial von >45 Mio. Euro p.a. führen sollte.

Skaleneffekte halten Marge auf hohem Niveau: Trotz spürbar gestiegener

Inputkosten und einer Materialaufwandsquote von 58,4% (H1/21: 53,6%) lag

die EBIT-Marge in H1 mit 16,2% annähernd auf dem Vorjahresniveau (16,7%).

Die Preisanhebungen des Frühjahrs trieben die Profitabilität in Q2 sogar

auf 17,6% (+280 BP qoq) bzw. ein EBIT von 21,3 Mio. Euro, womit unsere hohe

Erwartung deutlich geschlagen wurde (MONe: EBIT 18,7 Mio. Euro bzw.

EBIT-Marge 15,7%). Unterm Strich legte das Periodenergebnis i.H.v. 26,9

Mio. Euro (EPS: 1,91 Euro vs. Vj.: 1,50 Euro) sogar leicht überproportional

zum Umsatz zu. Der Free Cashflow fiel in H1 aufgrund hoher CAPEX (rund 33,4

Mio. Euro) sowie des Vorratsaufbaus und deutlich gestiegener Forderungen

erwartungsgemäß aber negativ aus (-6,0 Mio. Euro).

Guidance erscheint von Vorsicht geprägt: Für das Gesamtjahr geht STEICO

unverändert von einem Umsatzwachstum >20% sowie einer EBIT-Marge

zwischen 13 und 15% aus. Angesichts der starken Performance in H1 und der

hinzukommenden Kapazitäten ist dem Unternehmen u.E. ein Wachstum von

deutlich über 20% und eine EBIT-Marge oberhalb der Zielspanne zuzutrauen.

Die vorsichtige Einschätzung des Vorstands führen wir auf die kurzfristige

Unsicherheit hinsichtlich der inländischen bzw. europäischen Baukonjunktur

im weiteren Jahresverlauf zurück, die insbesondere im Falle eines

Energienotstands erheblich leiden würde. Wir bilden mit unseren Prognosen

einen glimpflichen Verlauf ab, sodass die Energiekosten weiterhin hoch, die

Produktions- und Bautätigkeit aber gewährleistet bleiben sollten. Demnach

ergibt sich u.E. Spielraum zur Anhebung der Jahresziele sowie unserer

Prognosen im Herbst, zumal dem Unternehmen in der aktuellen Lage

strukturelle Standort- und Wettbewerbsvorteile zu Gute kommen (vgl. Comment

vom 28. Juni).

Fazit: STEICO reitet weiterhin erfolgreich die Welle im ökologischen

Hausbau. Sofern die Energiekosten nicht weiter aus dem Ruder laufen und die

Lieferketten für Additive intakt bleiben, sollte der positive Newsflow in

den nächsten Quartalen anhalten. Wir rechnen mit einer fortgesetzten

Kurserholung und bekräftigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.

