Original-Research: SINGULUS TECHNOLOGIES AG (von EQUITS GmbH): Kaufen

SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Einstufung von EQUITS GmbH zu SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG

ISIN: DE000A1681X5

Anlass der Studie: Update, Geschäftsaussichten FY23 + FY24

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.05.2023

Kursziel: 10,65

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst:

Testate für GB 20 + GB 21 im April erteilt - GB 22 soll im August folgen -

kräftiges Wachstum in Planung - Finanzierung im Fokus

Wir bewerten die lange Zeit ausstehende und schließlich zu Anfang April

2023 erfolgte Erteilung der uneingeschränkten Testate für FY 20 und FY 21

durch den Wirtschaftsprüfer KPMG als außerordentlich wichtige und gute

Nachricht.

Die jetzt vorgelegten Geschäftsberichte planen mit hohem Wachstum und

beinhalten, neben einem Ausblick für FY 24, eine quantitative Guidance für

FY 23. Der 23er Umsatz solle demnach den Plankorridor EUR 140 - 150 Mio.

(>+60% YoY) und das Konzern-EBIT den "unteren zweistelligen

Millionen-Bereich" erreichen.

Die weitergehenden Aussichten für FY 24 sind qualitativ abgefasst und

zielen auf "einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse" (YoY). Das steigende

EBIT solle sich - ganz ohne Einmaleffekte - im "niedrigen zweistelligen

Millionen-Bereich bewegen", so die Management-Planung.

Wir orientieren uns an die Guidances und heben die EQUI.TS-Schätzungen an.

Die unterjährige Entwicklung dürfte "back-end loaded" ausfallen, zumal das

Q1/23 - nach den moderaten Ordereingängen im Q4/22 schwach ausfallen dürfte

(Details am 12.05.23). Nach fünf Quartalen in Folge mit steigendem

Orderbestand, war der Arbeitsvorrat erstmals in Q3/22 wieder gesunken.

Dieser wichtige Frühindikator steht per 01.01.23 bei EUR 86,7 Mio., was rein

rechnerisch für über sieben Monate Beschäftigung steht.

Es sind in den kommenden Quartalen über EUR 115 Mio. Bestellungen zu

akquirieren, wobei sicherlich neben dem Segment Life Science das Segment

Solar den größten Anteil dazu beitragen dürfte.

Die immer deutlicher werdende handelspolitische Blockbildung dürfte in

Summe für SNG`s Zukunft positiv sein. Beschleunigt sie doch die angestrebte

Neuausrichtung in Richtung Europa und USA. In beiden Regionen sollen die

PV-Modul- (und auch Halbleiter-) Produktionsketten massiv ausgeweitet

werden; was für SNG in den kommenden Jahren hier wie dort zusätzliche

Geschäftschancen eröffnen wird.

Der Jahresumsatz in FY 22 soll - lt. noch ungeprüften KPIŽs vom 30.01.23 -

über EUR 86 Mio. (>+25 % YoY) gestiegen sein. Infolgedessen und aufgrund

außerordentlicher Immobilienverkäufe (siehe EQUI-Note vom 08.02.23)

verbesserte sich das 12M/22-EBIT auf EUR 4 - 6 Mio. (FY 21: EUR -12,4 Mio.).

Beide KPIs lagen über unserer Erwartung. Durch die immer breiter werdende

Life Science-Angebotspalette wird die Bestelltätigkeit frequenter und

verstetigt. Damit erreicht SINGULUS das Ziel sich mit einem breiteren

Produktportfolio in den Märkten zu etablieren.

Die Marktaussichten waren und sind sehr gut. Die eingeleitete

Produktdiversifizierung senkt das Risiko. Eine Stärkung der schwachen

Kapitalstruktur bleibt nötig.

In Summe verbessert sich das Chance-/Risiko-Verhältnis, denn die

uneingeschränkten Testate und der größere Kreditrahmen werden die wichtige

Order-Akquise künftig nicht unwesentlich unterstützen.

Im gleichen Atemzug weisen wir auf Störeinflüsse von der Makro- und

Politik-Ebene hin, die zur vorsichtigen Grundhaltung mahnen, denn

Klumpenrisiken prägen weiterhin das Bild beim Spezialmaschinenbauer aus

Kahl am Main, was sich auch in der immer noch sehr niedrigen

Aktien-Bewertung zur Peergruppe reflektiert. Wir heben der EQUI.TS-Zielkurs

an raten zum Kauf der Aktie.

Die vollständige Analyse zu SINGULUS TECHNOLOGIES AG sowie weitere

Aktienanalysen, Meinungen

und Peer-Vergleiche finden Sie unter www.equits.com

