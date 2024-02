Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 07.02.2024

Kursziel: 34,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.2.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG

(ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00.

Zusammenfassung:

SFC Energy hat vorläufige Rekordzahlen vorgelegt, die die Guidance für 2023

und unsere Prognosen übertreffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um

mehr als 38% auf ca. EUR118 Mio. Das bereinigte EBITDA belief sich auf ca.

EUR15 Mio. und lag damit 11% über unserer Prognose. Die bereinigte

EBITDA-Marge stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozentpunkte auf 12,7%.

2023 war somit ein außerordentlich erfolgreiches Jahr für SFC mit starkem

Wachstum und deutlicher Margenausweitung. Aufgrund der regionalen Expansion

von SFC (insbesondere Indien und USA) und der geplanten Markteinführung

weiterer Wasserstoff-Brennstoffzellenprodukte gehen wir davon aus, dass das

Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen wird. SFC ist unangefochtener

Marktführer bei Direktmethanolbrennstoffzellen und das einzige profitable

börsennotierte Brennstoffzellenunternehmen. Wir bestätigen unsere

Kauf-Empfehlung und das Kursziel von EUR34.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy

AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target.

Abstract:

SFC Energy has presented record preliminary figures which exceeded 2023

guidance and our forecasts. Revenue rose more than 38% y/y to ca. EUR118m.

Adjusted EBITDA amounted to ca. EUR15m and was 11% ahead of our forecast. The

adjusted EBITDA margin widened by 3.1 PP y/y to 12.7%. 2023 was thus an

extraordinarily successful year for SFC with strong growth and significant

margin expansion. Given SFC's regional expansion (in particular India and

the US) and the planned launch of further hydrogen fuel cell products, we

believe that the company will continue on its growth trajectory. SFC is the

undisputed market leader in direct methanol fuel cells and the only

profitable listed fuel cell company. We confirm our Buy rating and EUR34

price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28843.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

