Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.02.2023

Kursziel: 35,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG

(ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 35,00.

Zusammenfassung:

SFC hat vorläufige Zahlen für 2022 vorgelegt und eine Telefonkonferenz

abgehalten. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf EUR85,2 Mio. und übertrafen

damit sowohl die Unternehmensguidance als auch unsere Prognose. Das

bereinigte EBITDA lag bei EUR8,2 Mio. und damit nahe am oberen Ende der

Prognose von EUR8,5 Mio. und 8% unter unserer Prognose von EUR8,9 Mio. Für das

Jahr 2023 geht SFC von einem Umsatz zwischen EUR103 und EUR111 Mio. und einem

bereinigten EBITDA von EUR8,9 bis EUR14,1 Mio. aus. Angesichts des hohen

Auftragsbestands von EUR74 Mio. (+143% y/y) und der ungebrochenen Nachfrage

nach SFCs Brennstoffzellen halten wir an unserer Umsatzprognose von EUR114

Mio. fest. Allerdings haben wir unsere EBITDA-Schätzung für 2023 gesenkt,

da wir höhere Kosten für den Ausbau der regionalen und technologischen

Basis erwarten. Im Jahr 2022 hat SFC mehr als 100 Mitarbeiter eingestellt

und sucht in diesem Jahr nach mehr als 70 Mitarbeitern. Basierend auf den

revidierten Prognosen ergibt ein aktualisiertes DCF-Modell ein

unverändertes Kursziel von EUR35. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy

AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 35.00 price target.

Abstract:

SFC has reported preliminary 2022 figures and held a conference call.

Revenue amounted to EUR85.2m and topped both company guidance and our

forecast. Adjusted EBITDA was EUR8.2m and thus close to the upper guidance

end of EUR8.5m and 8% below our forecast of EUR8.9m. For 2023, SFC is guiding

towards sales in the range EUR103m to EUR111m and adjusted EBITDA of EUR8.9m -

14.1m. Given the high order backlog of EUR74m (+143% y/y) and unabated demand

for SFC's fuel cells, we stick to our EUR114m revenue forecast. However, we

have lowered our 2023 EBITDA estimate as we expect higher costs for

regional and technology base expansion. In 2022, SFC added 100+ staff and

is looking for 70+ employees this year. Based on revised forecasts, an

updated DCF model yields an unchanged price target of EUR35. We confirm our

Buy recommendation.

