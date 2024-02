Original-Research: Rubean AG (von NuWays AG): BUY

^

Original-Research: Rubean AG - von NuWays AG

Einstufung von NuWays AG zu Rubean AG

Unternehmen: Rubean AG

ISIN: DE0005120802

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 06.02.2024

Kursziel: 8.00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Frederik Jarchow

Promising start into 2024

Topic: Yesterday, Rubean announced to have reached more than EUR 340k of

sales only in January. This represents the highest monthly turnover in the

companyŽs history.

Rubean has realized more than one-third of previous yearŽs sales in only

one month. According to management, the sales-jump is the result of the

sharp increase in user numbers as well as one-offs from contract work that

should potentially further expand the capabilities of RubeanŽs payment

platform. Indeed, no. of user quadrupled to c. 25k in FY23 from 6k in FY22

(eNuW). We hence expect that roughly one-third of January revenues are

stemming from recurring license fees, while two-third of the revenues are

coming from contract works and have a one-off character. As a result, we

anticipate Q1 sales to come in at EUR 0.5-0.6m (eNuW).

Positively, contract works often are initially necessary in order to

onboard new customers and hence a precondition for future recurring license

fees. This, paired with the recently announced new partnerships with i.e.

Correos in Spain and emerchantpay as well as the quadrupling of app users

should bode well for Rubean and is seen to become visible in a strongly

growing topline. Importantly, with Correos, Rubean is not only earning a

monthly license fee per user, but is also participating in every

transaction, executed via the software. Note, we consider this highly

profitable revenue sharing scheme as blueprint for future partnerships

(eNuW).

As RubeanŽs leading softPOS product is ready for roll-out, further customer

wins and partnerships are clearly in the cards for this year, further

driving sales growth. Rubean should already be in advanced discussions with

several potential partners. We hence expect positive newsflow from new

partnerships within the next couple of weeks and months.

Rubean runs a scalable Saas business model. With an increasing number of

customers (eNuW: several customer wins to come in the short-term), the

scalable nature of the group's set-up should increasingly become visible.

While EBIT is still seen to be negative at EUR -1.6m in FY24e, the operating

breakeven is likely to be reached in FY25e.

BUY with an unchanged PT of EUR 8.00, based on our DCF.

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

Kontakt für Rückfragen

