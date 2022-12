Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 15.12.2022

Kursziel: 26,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 19.04.2022: Herabstufung von Hinzufügen auf Reduzieren

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf ADD herauf und erhöht das Kursziel von EUR 18,10 auf EUR 26,00.

Zusammenfassung:

Im November stellte PNE auf ihrem Kapitalmarkttag ihre Wachstumsstrategie

2023 - 2027 ('Scale up 2.0') vor. Die Hauptziele sind (1) Steigerung des

EBITDA auf >EUR150 Mio. (2021: EUR33 Mio.), (2) Ausbau des eigenen

Ökostrom-Portfolios von 283 MW (Ende November 2022) auf bis zu 1.500 MW/MWp

(geplante Investitionen: EUR1,6 Mrd.), (3) Ausbau der Projektpipeline auf

>20 GW/GWp (9M/22: 11,4 GW/GWp) und Verkauf von durchschnittlich ~600 MW

an Projekten pro Jahr, (4) die Kapazität für gemanagte Wind- und

PV-Projekte des Segments Service von 2.200 MW auf mehr als 3.500 MW zu

erhöhen. Dies ist ein ehrgeiziger Wachstumsplan mit Schwerpunkt auf der

eigenen Ökostromproduktion. Angesichts des erwarteten starken Anstiegs der

Nachfrage nach Ökostrom und der Projektpipeline von PNE gehen wir davon

aus, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Ziele bis 2027 zu

erreichen. Wir haben die Ziele in unsere Segmentprognosen und DCF-Modelle

aufgenommen. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem

neuen Kursziel von EUR26,00 (bisher: EUR18,10). Wir stufen unser Rating von

Reduzieren auf Hinzufügen hoch.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock

to ADD and increased the price target from EUR 18.10 to EUR 26.00.

Abstract:

In November, PNE presented its growth strategy 2023 - 2027 ('Scale up 2.0')

at its capital markets day. The main targets are to (1) increase EBITDA to

>EUR150m (2021: EUR33m), (2) expand its own green power plant portfolio from

283 MW (end November 2022) to up to 1,500 MW/MWp (planned CapEx: EUR1.6bn),

(3) expand the project pipeline to >20 GW/GWp (9M/22: 11.4 GW/GWp) and

sell an average of ~600 MW of projects p.a., (4) expand its Service

segment's wind and PV projects management capacity from 2,200 MW to more

than 3,500 MW. This is an ambitious growth plan with a focus on own green

power production. Given the expected strong increase in demand for green

power and PNE's project pipeline, we expect the company to be able to reach

the 2027 targets. We have incorporated the targets into our segment

forecasts and DCF models. An updated sum-of-the-parts valuation yields a

new price target of EUR26.0 (previously: EUR18.1). We upgrade our rating from

Reduce to Add.

