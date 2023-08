Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

^

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 11.08.2023

Kursziel: 25 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 25,00.

Zusammenfassung:

Nach einem H1-EBITDA von EUR18,1 Mio. (+4% J/J) ist PNE, jetzt ein

TecDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. EUR1 Mrd., auf

gutem Weg, die bestätigte Jahresprognose von EUR30 bis 40 Mio. zu erreichen.

Der Hauptbeitrag zum EBITDA im ersten Halbjahr kam aus dem Segment

Stromerzeugung (EUR28,3 Mio.). Die Projektentwicklungsaktivität war mit 183

MW im Bau befindlichen Windparkprojekten hoch. PNE baute seine

Projektpipeline im Jahresvergleich um 83% auf 16,6 GW aus, was vor allem

auf die Ausweitung seiner PV- und Offshore-Windprojektpipeline

zurückzuführen ist. Das unternehmenseigene Windparkportfolio wuchs auf fast

350 MW und soll mit 308 MW, die sich entweder im Bau oder in der

Vorbauphase befinden, weiter wachsen. Wir halten an unseren Prognosen für

2023 fest (EBITDA von EUR41,3 Mio.). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit

einem unveränderten Kursziel von EUR25.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 25.00 price target.

Abstract:

After reporting H1 EBITDA of EUR18.1m (+4% y/y), PNE, now a TecDAX company

with a market cap of ca. EUR1bn, is well on track to reach confirmed full

year guidance of EUR30m - EUR40m. The main H1 EBITDA contribution came from the

Electricity Generation segment (EUR28.3m). Project development activity was

high with 183 MW of wind farm projects under construction. PNE expanded its

project pipeline by 83% y/y to 16.6 GW due mainly to the expansion of its

PV and offshore wind project pipeline. The company's own wind farm

portfolio expanded to almost 350 MW and is scheduled to grow further with

308 MW either under construction or in the pre-construction phase. We stick

to our 2023 forecasts (EBITDA of EUR41.3m). Our recommendation remains Buy at

an unchanged price target of EUR25.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27513.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°