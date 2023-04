Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG

Unternehmen: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.04.2023

Kursziel: 25,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 25,00.

Zusammenfassung:

PNE, seit Juni 2022 Mitglied im SDAX, hat für das Jahr 2022 endgültige

Zahlen vorgelegt, die im Rahmen der vorläufigen Zahlen lagen. Das EBITDA

stieg im Jahresvergleich um 8% auf EUR35,4 Mio. (vorläufiger Wert: EUR34 - 36

Mio.) und übertraf damit die ursprüngliche Guidance von EUR20 bis 30 Mio. Das

eigene Windparkportfolio wurde von 233 MW auf 319 MW erweitert (+37% J/J).

Dies und die besseren Windverhältnisse führten zu einem Anstieg der

Stromproduktion von 295 GWh auf 509 GWh (+73% J/J). PNE baute seine

Projektpipeline von 6,9 GW auf 11,9 GW aus (+72% J/J). Im Segment Service

stieg die operativ gemanagte Kapazität von ca. 2,0 GW auf ca. 2,5 GW. Alle

KPIs zeigen, dass 2022 ein erfolgreiches Jahr für PNE war. Das Unternehmen

hat seinen mittelfristigen Wachstumsplan ('Scale up 2.0') bestätigt und

erwartet für 2023 ein EBITDA zwischen EUR30 - 40 Mio. Die Prognose für 2023

lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unter der Konsensprognose für das

EBITDA (EUR55 Mio.) und unter unserer vorherigen EBITDA-Schätzung (EUR44 Mio.).

Unsere neuen Kostenprognosen führen zu niedrigeren EBITDA-Prognosen für

2023E - 2025E. Die PNE-Aktie erhielt einen ersten Dämpfer, als Morgan

Stanley im Januar bekannt gab, dass es nicht mehr beabsichtigt, seine

44%ige Beteiligung zu verkaufen. Die Aktie ist weiter gefallen, seit PNE

die unter dem Konsens liegende Guidance für 2023 veröffentlicht hat.

Unserer Meinung nach hat das Jahr 2022 gezeigt, dass PNE auf dem besten Weg

ist, seine mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen. Wir betrachten das

aktuelle Kursniveau als attraktive Kaufgelegenheit für langfristige

Anleger. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt

sich ein neues Kursziel von EUR25 (bisher: EUR26). Wir bekräftigen unsere

Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG

(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 26.00 to EUR 25.00.

Abstract:

PNE, since June 2022 an SDAX member, has reported final 2022 figures which

were in line with preliminaries. EBITDA rose 8% y/y to EUR35.4m (preliminary

figure: EUR34m - EUR36m), which exceeded initial guidance of EUR20m - EUR30m. The

own wind farm portfolio was expanded from 233 MW to 319 MW (+37% y/y). This

and better wind conditions resulted in power production rising from 295 GWh

to 509 GWh (+73% y/y). PNE expanded its project pipeline from 6.9 GW to

11.9 GW (+72% y/y). In the Service segment, the capacity which is

operationally managed rose from ca. 2.0 GW to ca. 2.5 GW. All KPIs show

that 2022 was a successful year for PNE. The company has confirmed its

medium-term growth plan ("Scale up 2.0") and expects 2023 EBITDA between

EUR30m and EUR40m. 2023 guidance is below the consensus EBITDA forecast (EUR55m)

at the publication date and our previous EBITDA estimate (EUR44m). Our new

cost projections result in lower EBITDA forecasts for 2023E - 2025E. PNE's

stock took a first hit when Morgan Stanley announced in January that it no

longer plans to sell its 44% stake. The stock has fallen further since PNE

published 2023 guidance below consensus. However, we believe 2022 has shown

that PNE is well on track to reach its medium-term growth targets. We view

the current share price level as an attractive buying opportunity for

long-term investors. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new

price target of EUR25 (previously: EUR26). We confirm our Buy recommendation.

