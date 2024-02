Original-Research: Multitude SE (von NuWays AG): BUY

^

Original-Research: Multitude SE - von NuWays AG

Einstufung von NuWays AG zu Multitude SE

Unternehmen: Multitude SE

ISIN: FI4000106299

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 14.02.2024

Kursziel: 10.00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Frederik Jarchow

With full speed into 2024

After two years of delivering significant EBIT growth, we expect Multitude

to continue on its growth path and remain on track to meet the new guidance

for FY26 of EUR 30m net income. Here is why:

Demand for loans to remain undebatable high. According to a survey of EY,

consumer loans and corporate loans in the Eurozone grew by 1.6% and 5.5% in

FY23 and are expected to grow by 1.9% and 2.7% in FY24. We expect numbers

to be even higher in MultitudeŽs niche within these verticals (near prime

consumer loans (ferratum) and SME loans (CapitalBox)). Consequently,

MultitudeŽs net loan book (NAR) should continue to grow to EUR 605m in FY24

(eNuW).

Risks are well under control: Being very restrictive and selective,

Multitude is granting only 10% of loan applications. That paired with the

strategic shift towards premium loans has reduced impaired loan coverage

ratio to 30% a few years ago. We expect this trend to continue

in FY24 (eNuW:

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28877.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

www.nuways-ag.com/research.

Kontakt für Rückfragen

Kontakt für Rückfragen

NuWays AG - Equity Research

Web: www.nuways-ag.com

Email: research@nuways-ag.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag

Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befinden sich in der vollständigen Analyse.

