Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: SE0018538068

Anlass der Studie: Q1 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.06.2023

Kursziel: EUR4

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,00.

Zusammenfassung:

Der Dreimonatsbericht entsprach weitgehend unseren Erwartungen. Der Umsatz

von EUR68,8 Mio. erreichte unser Ziel, und die Erträge waren dank einer

optimierten Kostenstruktur ermutigend stark. Das Programmatic-Geschäft

wuchs um 8% J/J und übertraf die Marktperformance. Außerdem zeigt ein neuer

Marktbericht, dass die Verve-Gruppe von MGI mit einem Anteil von 12%

Marktführer für mobile programmatische Werbung für Android in Nordamerika

ist. Die Anleger setzen praktisch alle Unternehmen mit einem

Werbeengagement auf die Strafbank, und wir erwarten, dass die Skepsis der

Anleger gegenüber der MGI-Aktie kurzfristig anhalten wird. Aufgrund der

stabilen operativen Leistung sehen wir ein ausgezeichnetes Potenzial für

eine Kurserholung und stufen MGI weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel

von EUR4 ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 4.00 price target.

Abstract:

Q1 reporting was broadly in line with FBe. Turnover of EUR68.8m hit our mark,

and earnings were encouragingly strong, boosted by an optimised cost

structure. The programmatic business grew 8% Y/Y and outperformed the

market. Plus, a new market report shows MGI's Verve group is the market

leader for North American mobile programmatic advertising for Android with

a 12% share. Investors are placing virtually all companies with advertising

exposure in the 'sin bin,' and we expect investor ennui to persist over the

near term. Based on the steady operational performance, we see excellent

share price rebound potential and remain Buy-rated on MGI with a EUR4 TP.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27137.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

°