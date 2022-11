Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

^

Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Q3 Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.11.2022

Kursziel: EUR4,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,40.

Zusammenfassung:

Der Q3-Bericht war ermutigend, wenn man bedenkt, mit welchem Gegenwind die

digitalen Werbetreibenden zu kämpfen haben. Die Performance von MGI wurde

durch einen Umsatzanstieg von 39% J/J angeführt, der durch ein organisches

Umsatzwachstum von 23% unterstützt wurde. Das AEBITDA kletterte ebenfalls

um 21% gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge führten zu einem starken

operativen Cashflow, und der Verschuldungsgrad sank im Quartalsvergleich

auf 3,6x. MGI erhöhte ihre Umsatzprognose auf EUR315 Mio. bis EUR325 Mio.

(vorher: EUR295 Mio. bis EUR315 Mio.), beließ aber die AEBTIDA-Guidance

unverändert bei EUR83 Mio. bis EUR93 Mio. Das Management zeigte sich

zuversichtlich, dass das Unternehmen in der Lage ist, sich an die

veränderten Marktbedingungen anzupassen, was uns zuversichtlich stimmt,

dass MGI als Gewinner aus dem Abschwung hervorgehen wird. Wir behalten

unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,40 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 4.40 price target.

Abstract:

Third quarter reporting was encouraging considering the macro headwinds

faced by digital ad operators. Performance was led by a 39% year-on-year

rise in sales helped by 23% organic sales growth (OSG). AEBITDA also

climbed 21% Y/Y. Earnings translated into strong operating cash flows, and

the leverage ratio edged lower Q/Q to 3.6x (Q2: 3.7x). MGI upped revenue

guidance to EUR315m to EUR325m (old: EUR295m to EUR315m) but left its AEBTIDA

target unchanged at EUR83m to EUR93m. Management was upbeat in the company's

ability to adapt to changing market conditions, giving us confidence that

MGI will emerge from the downturn a winner. We remain Buy-rated on MGI with

a EUR4.4 target price.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25957.pdf

