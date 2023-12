^

Original-Research: MPH Health Care AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG

Unternehmen: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03

Anlass der Studie: Neunmonatskennzahlen

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.12.2023

Kursziel: EUR62

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG

(ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 62,00.

Zusammenfassung:

Der NAVPS lag zum Neunmonatszeitpunkt bei EUR50,40 gegenüber EUR31,90 in 9M/22

(+58%) Die schleppende Performance der deutschen Small Caps setzte sich im

dritten Quartal fort und führte zu einer gemischten Kursentwicklung bei den

Kernbeteiligungen von MPH. Die Aktie der CR Energy AG (CRE) brach um 22%

ein, während die Aktie von M1 Kliniken im Zeitraum Juli bis September um

rund 16% zulegte. Das Geschäft des Lifestyle- und Schönheitsspezialisten

lief in letzter Zeit sehr gut, und das Unternehmen verzeichnete in den

letzten beiden Quartalen operative Rekordmargen. Das CRE-Geschäft ist trotz

der Probleme im Wohnungsbausektor weiterhin stabil. Wir führen den jüngsten

Kursrückgang der CRE-Aktie größtenteils auf die allgemein schlechte

Stimmung für Immobilienaktien zurück. Wir behalten unsere Kaufempfehlung

und unser Kursziel von EUR62 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health

Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 62.00 price target.

Abstract:

NAVPS stood at EUR50.4 at the nine month juncture vs EUR31.9 at 9M/22 (+58%).

The sluggish performance for German small caps continued in Q3 leading to

mixed share price developments for MPH's core holdings. CR Energy AG (CRE)

shares slumped 22%, while M1 Kliniken stock climbed some 16% during the

July-to-September quarter. Business has been strong of late for the

lifestyle and beauty specialist, which reported record operating margins

the last two quarters. Meanwhile, CRE operations remain resilient despite

the troubles for the home building sector. We trace much of the recent

tumble in the CRE share price to generally poor sentiment for property

stocks. We maintain our Buy rating on MPH with a EUR62 TP.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28535.pdf

