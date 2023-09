Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Sechsmonatsbericht

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.09.2023

Kursziel: EUR11,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 10,50 auf EUR 11,90.

Zusammenfassung:

Der Halbjahresbericht zeichnete sich durch ein besonders starkes Ergebnis

im Segment Beauty aus. Angeführt wurde die Performance vom deutschen

Kliniknetzwerk, das EUR31 Mio. Umsatz und eine EBIT-Marge von 28% beisteuerte

- der höchste Wert der letzten drei Jahre. Das Unternehmen eröffnete seine

20. internationale Klinik in Bukarest, Rumänien und plant nun den Eintritt

in den US-Markt. In der Zwischenzeit meldete Haemato ein Umsatzwachstum von

10 % und einen soliden Anstieg der EBIT-Marge auf 3,9% (H1/22: 3,6%), doch

führten einmalige Ergebnis-Eliminierungen zu einem stagnierenden Gewinn im

Segment Trade. Wir haben unsere Prognosen angehoben, um der besser als

erwarteten Ertragsentwicklung Rechnung zu tragen. Unsere Empfehlung bleibt

Kaufen mit einem Kursziel von EUR11,90 (zuvor: EUR10,50).

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 10.50 to EUR 11.90.

Abstract:

Six month reporting featured particularly strong Beauty segment earnings.

Performance was led by the German clinic network that contributed EUR31m in

turnover with a 28% EBIT margin, the highest such mark set the past three

years. The company opened its 20th international clinic in Bucharest,

Romania and is now planning a US market entrance. Meanwhile, Haemato

reported 10% topline growth along with a solid uptick in EBIT margin to

3.9% (H1/22: 3.6%) but one-off eliminations led to flat Trade segment

results. We have upped our forecasts to account for the better than

expected earnings performance and remain Buy-rated on M1 Kliniken with a

EUR11.9 price target (old: EUR10.5).

