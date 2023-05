Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: vorläufige Zahlen für GJ22

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.05.2023

Kursziel: EUR10,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 11,10 auf EUR 10,50.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2022 zeigen eine gute

Rentabilität, dank der soliden Beiträge von M1 Beauty und Haemato AG. Die

Zahlen lagen jedoch unter den Vorjahreswerten, was auf das Fehlen des

Corona-Testkit-Geschäfts zurückzuführen ist, das die Ergebnisse des

Segments Handel 2021 verbesserte. Das Beauty-Segment erzielte einen Umsatz

von EUR60 Mio. (+14% J/J) und steigerte die operative Marge um 190

Basispunkte auf 11,7%. Der Konzernumsatz (EUR285 Mio.) und das EBIT (EUR9,3

Mio.) entsprachen unserer Prognose, während das Vorsteuerergebnis (EUR10,2

Mio.) unser Ziel übertraf. Der Ausbau der Kliniken verläuft weiterhin

planmäßig, wobei das Injectables-Geschäft weiterhin eine starke Dynamik

aufweist. M1 kündigte außerdem einen Aktienrückkauf von 1,5 Mio. Stück an,

der am 28. April beginnen soll. Wir haben unsere Schätzungen angepasst, um

der Erhöhung des verpflichtenden Preisabschlags für Arzneimittel im Jahr

2023 auf 12% (zuvor: 7%) Rechnung zu tragen, und haben auch den

risikofreien Zinssatz in unserem DCF-Modell auf 2,4% (zuvor: 1,3%)

angehoben. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von

EUR10,50 (zuvor: EUR11,10).

