Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Q2 Report

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.08.2022

Kursziel: EUR11,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,70.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht bestätigt die vorläufigen Zahlen und zeigt gute

Fortschritte bei der Klinikexpansion. M1 hat im bisherigen Jahresverlauf

fünf neue Kliniken eröffnet, zwei weitere Zentren sind für den Herbst

geplant. Das Unternehmen meldete ein EBITDA von EUR7,6 Mio., was zu einem

operativen Cashflow von EUR10,2 Mio. für den Berichtszeitraum führte. Das

Beauty-Segment trug EUR2,6 Mio. zum EBIT-Ergebnis der Gruppe bei, während das

Trade-Segment (Haemato) EUR1,9 Mio. beisteuerte. Wir haben vor kurzem unsere

Schätzungen für das Trade-Segment gesenkt, um dem zunehmenden

regulatorischen Gegenwind für Haematos Spezialpharmageschäft Rechnung zu

tragen, die Schätzungen für das Beauty-Segment jedoch unverändert gelassen.

Trotz knapper werdender Haushaltsbudgets gehen wir davon aus, dass die

meisten Patienten ihr Aussehen nicht gefährden wollen, indem sie auf

Behandlungen verzichten, um im nächsten Jahr ein paar Euro zu sparen. Wir

behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR11,70

bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 11.70 price target.

Abstract:

Six month reporting confirmed prelims and showed good progress in the

clinic expansion. M1 has opened five new clinics YTD with a further two

centres slated for the fall. The company reported EBITDA of EUR7.6m, which

translated into EUR10.2m in operating cash flow for the period. The Beauty

segment contributed EUR2.6m to the group EBIT result, while Trade (Haemato)

added EUR1.9m. We recently lowered our Trade targets to account for building

regulatory headwinds faced by Haemato's Specialty Pharma business but left

Beauty estimates unchanged. Despite tightening household budgets, we reckon

most patients will not want to compromise their appearance by skipping

treatments to save a few bucks next year. We remain Buy-rated on M1 with an

EUR11.7 target price.

