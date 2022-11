Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Q3 Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.11.2022

Kursziel: EUR11,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 11,70 auf EUR 11,10.

Zusammenfassung:

Die Behandlungszahlen im dritten Quartal (97k) entsprachen unseren

Erwartungen und bringen M1 auf einen guten Weg, unser Ziel für 2022 von

390k Behandlungen zu erreichen. Das Beauty-Segment erwirtschaftete in 9M/22

ein EBIT von EUR3,4 Mio. (9M/21: EUR2,9 Mio.), wobei das Ergebnis aufgrund

höherer Kosten für die internationale Klinikexpansion etwas unter den

Erwartungen lag. Der Schönheitsspezialist eröffnete im September eine neue

Klinik in Budapest, Ungarn, und gab auf der Bilanzpressekonferenz Pläne für

eine Expansion nach Bukarest, Rumänien, bekannt. Das Segment Trade (Haemato

AG) steuerte EUR3,1 Mio. zum EBIT bei. Wir haben unser EBIT-Ziel für 2022

reduziert, um den geringeren Erträgen aus dem Segment Beauty Rechnung zu

tragen, und gehen nun von Investitionsausgaben in Höhe von EUR10 Mio. für die

klinischen Botox-Studien ab 2023 aus. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit

einem Kursziel von EUR11,10 (zuvor: EUR11,70).

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 11.70 to EUR 11.10.

Abstract:

Third quarter treatment numbers (97k) were in line with expectations and

have M1 tracking well towards our 2022 target of 390k. The Beauty segment

generated 9M/22 EBIT of EUR3.4m (9M/21: EUR2.9m), but earnings were somewhat

lower than expected due to higher costs for the international clinic

expansion. The beauty specialist opened a new clinic in Budapest, Hungary

in September and unveiled plans on the earnings call for expansion into

Bucharest, Romania. Meanwhile, the Trade segment (Haemato AG) contributed

EUR3.1m in EBIT. We have dialled back our 2022 EBIT target to account for

lower Beauty earnings and now assume EUR10m in CapEx for the botox clinical

trials starting in 2023. Our rating remains Buy with a EUR11.1 target price

(old: EUR11.7).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26025.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°