Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

Feedback CMD: Knaus Tabbert fährt der Konkurrenz davon

Wir hatten diese Woche die Möglichkeit, am Capital Markets Day von Knaus

Tabbert teilzunehmen und uns mit dem gesamten C-Level und Vertretern des

2nd-LevelManagementteams von KTA auszutauschen. Insgesamt haben die

gewonnenen Eindrücke unseren positiven Blick auf den Investmentcase

verstärkt. Zudem hat das Unternehmen eine neue Mittelfristguidance gegeben,

die über unserer bisherigen Erwartung liegt.

Unter dem Motto "One Step Ahead" wurden am Standort in Jandelsbrunn sowie

am Ausrichtungsort der jährlichen Händlertagung in Bad Griesbach die

strategischen Projekte der Gruppe präsentiert. Die Besichtigung der

Produktion zeigte vor allem, dass die neue Fertigungshalle nicht nur durch

eine 100%ige Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen, sondern auch durch

hochgradig automatisierte Produktionsverfahren neue Standards in der

Branche setzt. Zudem hatten wir die Möglichkeit, mit dem Demonstrator

E.Power zu fahren - dem mit HWA entwickelten ersten voll elektrisch

angetriebenen Reisemobil der Branche - und andere Projekte im Bereich der

E-Mobilität wie dem E-Caravan zu sehen. In den Management-Präsentationen

wurden diese zukunftsträchtigen Projekte weiter erläutert und mit der

Vorstellung des YASEO und eines neuen Knaus Liners abgerundet. Der YASEO

ist aufgrund seiner reduzierten Frontfläche, dem geringeren Gewicht und

speziellen Bordnetz als erster Caravan auf die Nutzung mit Elektroautos

ausgelegt. Der dreiachsige Knaus Liner ist ein auf Basis des Mercedes

Sprinter entwickeltes Konzept, das mit der an den Schiffsbau angelehnten

Designsprache und LED- und Touchscreen-Technologien im Modelljahr 2024/25

Maßstäbe setzen wird. Vom Preisniveau wird der neue Liner die Lücke

zwischen dem aktuellen Top-Modell von Kaus und dem Einstiegsmodell von

Morelo schließen.

Mittelfristguidance impliziert Überschreiten der Umsatzmarke von 2 Mrd.

Euro in 2026: Aufgrund der gewonnenen Eindrücke und den präsentierten

Innovationen können wir nachvollziehen, dass das Management äußerst

selbstbewusst in die Zukunft blickt und einen entsprechend starken Ausblick

bis zum Jahre 2027 gegeben hat. So erwartet das Unternehmen in diesem

Zeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 16-18% bei einer

EBITDA-Marge von mindestens 10%. Das aktuelle Geschäftsjahr dürfte hierbei

aufgrund des sprunghaften Anstiegs von Reisemobilen und Vans im Produktmix

zusammen mit den inflationsbedingten Preiserhöhungen von den Wachstumsraten

herausstechen. Insgesamt erscheint uns das prognostizierte Wachstum

aufgrund der vorteilhaften Entwicklung im Produktmix (Reisemobile und Vans

ca. 60% Umsatzanteil bis 2027e vs. 40% aktuell), der Premiumisierung bei

Knaus und Morelo sowie der geplanten Innovationen bei allen Marken

plausibel. Folglich haben wir unsere Prognosen entsprechend angehoben. Dass

die Gruppe den Wettbewerbern aufgrund der Multi-Chassi-Strategie aktuell

schon davonfährt, zeigen die EU-Zulassungszahlen von Wohnmobilen bereits

eindrucksvoll (Januar-April: KTA +56% yoy vs. Hymer und Trigano mit -20%

bzw. -21% yoy).

Fazit: Mit einem EV/EBITDA von 5,7x und einer Dividendenrendite von 4,7%

sehen wir die zunehmende Attraktivität des Investmentcases auf dem

aktuellen Kursniveau nicht reflektiert. Wir empfehlen die Aktie zum Kauf -

Kursziel 85,00 Euro (vorher: 74,00 Euro).

