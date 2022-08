Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG

Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.08.2022

Kursziel: EUR77

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG

(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 87,00 auf EUR 77,00.

Zusammenfassung:

Wir revidieren unsere Schätzungen und unser Kursziel nach der

Aktualisierung der Guidance von letzter Woche. Aus fundamentaler Sicht

gefällt uns die KTA-Aktie aufgrund von: (1) ihrer interessanten Bewertung

mit einem 4,7-fachen des EBIT für 2023 und (2) der Wahrscheinlichkeit, dass

die hartnäckigen Probleme in der Chassis-Lieferkette nachlassen, was es dem

Unternehmen ermöglicht, sich auf die hervorragende zugrunde liegende

Nachfrage zu konzentrieren. Obwohl niemand den Tiefpunkt des Aktienkurses

inmitten der heutigen globalen Unsicherheiten genau voraussagen kann (-53%

YTD), glauben wir, dass die Aktie dank: (1) des massiven Auftragsbestands

von KTA, (2) der wachsenden Produktionskapazität mit einer gesicherten

Belegschaft und (3) der robusten Marktnachfrage ein starkes

Erholungspotenzial hat. Unser angepasstes DCF-Modell spiegelt nun unsere

gesenkten Schätzungen für 2022 wider und ergibt ein Kursziel von EUR77

(zuvor: EUR87). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus

Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 87.00 to EUR 77.00.

Abstract:

We are revising our estimates and target price following last week's

guidance update. From a fundamental standpoint, we like the KTA stock due

to: (1) its intriguing valuation at 4.7x 2023 EBIT; and (2) the likelihood

that stubborn chassis supply chain issues are easing, which can allow the

company to focus on excellent underlying demand. While no one can pretend

to able to call a bottom in the stock (-53% YTD) amidst today's global

uncertainties, we believe the shares have strong rebound potential thanks

to: (1) KTA's massive order backlog; (2) growing production capacity with a

secured workforce; and (3) resilient market demand. Our adjusted DCF model

now reflects lowered 2022 FBe and points to a EUR77 target price (old: EUR87).

Our rating remains Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24751.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°