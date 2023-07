^

Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG

Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504

Anlass der Studie: Q2 Preview

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.07.2023

Kursziel: EUR83

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG

(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 75,00 auf EUR 83,00.

Zusammenfassung:

Wir heben unsere Prognose für 2023 im Vorfeld des für den 10. August

geplanten Q2-Berichts an. Unsere sommerliche Exkursion nach Jandelsbrunn

zum Capital Markets Day von KTA, und die jüngsten Marktdaten, untermauern

unsere Zuversicht, dass die Ertragskadenz nach dem guten Q1 das ganze Jahr

über stark bleiben wird. Der Produktionsmix ist mit Reisemobilen (Q1: 53%

der Gesamteinheiten) gut ausgewogen, nachdem die schwierigen

Lieferkettenprobleme in den Griff bekommen wurden. Darüber hinaus

bestätigten die Fahrzeugzulassungsdaten für Juni weiterhin, dass KTA

Marktanteile hinzugewinnt. Unsere aktualisierten Schätzungen stimmen nun

auch mit dem mittelfristigen Umsatzziel des Unternehmens überein, das für

2027 einen Umsatz von EUR2 Mrd. vorsieht, und deuten auf ein neues Kursziel

von EUR83 hin (zuvor: EUR75). Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus

Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 75.00 to EUR 83.00.

Abstract:

We are raising 2023 FBe ahead of Q2 reporting slated for 10 August. Our

summer field trip to Jandelsbrunn for KTA's Capital Markets Day and recent

market data underpin our confidence that the earnings cadence will remain

strong throughout the year after the big Q1. The production mix is well

balanced with motorhomes (Q1: 53% of total units) now that tricky supply

chain issues have been tamed. Meanwhile, June vehicle registration data

continue to confirm that KTA is gaining market share. Our upgraded numbers

now also align with the company's mid-term revenue target calling for a

2027 topline of EUR2bn and point to a new TP of EUR83 (old: EUR75). We remain

Buy-rated on KTA.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27413.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°