Original-Research: Klondike Gold Corp. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp.

Unternehmen: Klondike Gold Corp.

ISIN: CA4989033010

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.02.2023

Kursziel: C$0,85

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp.

(ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,85.

Zusammenfassung:

Wir glauben nun, dass Klondike Gold Corp auf dem besten Weg ist, bis JE24 2

Moz Au abzugrenzen, was das Unternehmen zu einem erstklassigen

Übernahmekandidaten für einen großen Bergbaukonzern Wir glauben nun, dass

Klondike Gold Corp auf dem besten Weg ist, bis JE24 2 Moz Au abzugrenzen,

was das Unternehmen zu einem erstklassigen Übernahmekandidaten für einen

großen Bergbaukonzern machen würde. Nach der Veröffentlichung der ersten

Mineralressourcenschätzung (0,6 Moz) im vergangenen November bereitet sich

der Goldexplorer darauf vor, diese Zahl im Jahr 2023 zu verdoppeln und mit

den geplanten Bohrkampagnen einen Sprint auf 2 Moz im nächsten Jahr

einzuleiten. Wir erwarten, dass Klondike in den kommenden Monaten C$3 Mio.

aufbringen wird, um die anstehende Bohrsaison zu finanzieren. Auf der

Grundlage von Transaktionen, die zu C$100 pro Unze Au im Tintina-Gürtel, in

dem sich das Klondike-Grundstück befindet, verkauft wurden, sind KG-Aktien

stark unterbewertet. Eine ähnliche Bewertung impliziert einen KG-Aktienkurs

von C$0,38 für die bestehende Mineralressourcenschätzung von 0,6 Moz. Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von C$0,85.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike

Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his CAD 0.85 price target.

Abstract:

We now believe Klondike Gold Corp is on a path to delineate 2 Moz Au by

YE24, which would make the company a prime takeover candidate for a mining

major. After publishing its maiden resource (0.6 Moz) last November, the

gold explorer is preparing to double that figure in 2023 setting up a

sprint to 2 Moz next year with its planned drilling campaigns. We expect

Klondike to raise $C3m in the coming months to finance the upcoming

drilling season. Based on transactions vended at C$100 per ounce Au in the

Tintina Belt, where the Klondike District Property sits, KG shares are

heavily undervalued. A similar valuation implies a KG share price of C$0.38

for the existing 0.6 Moz resource. We remain Buy-rated on Klondike Gold

with an unchanged C$0.85 target price.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26327.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

