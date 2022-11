^

Original-Research: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG

Unternehmen: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG

ISIN: DE000A2AA1Q5

Anlass der Studie: GBC Best of m:access 2022

Empfehlung: -

Kursziel: -

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer, Marcel Goldmann

Im herausfordernden Marktumfeld legt die GBC-Selektion um 8,7 % zu; wieder

vielversprechende Unternehmen in der neuen Auswahl

Liebe Investoren,

mit der diesjährigen Neuauflage der GBC Best of m:access-Studie

präsentieren wir Ihnen 15 Unternehmen des Münchner

Qualitäts-Börsensegments, die gemäß unserem Bewertungsansatz eine besonders

attraktive Bewertung aufweisen. Mit Blick auf die vergangenen Best of

m:access-Studien zeigt sich, dass wir mit unserer wechselnden Auswahl

bislang richtig lagen. Im Zeitraum 02.11.2020 - 31.10.2022, was

gleichzusetzen ist mit dem Zeitraum seit dem Erscheinen unserer letzten GBC

Best of m:access-Studie, weisen die Werte unserer damaligen Selektion im

Durchschnitt ein Kursplus von 8,7 % auf. Im Vergleich dazu weist der DAX

mit 12,4 % eine zwar leicht bessere Performance auf, der SDAX (-4,8 %) und

der m:access-All Share Index (-35,7 %) weisen aber sogar eine deutlich

negative Index-Performance vor.

Im Rahmen dieser Studie präsentieren wir Ihnen eine in Teilen neu

zusammengesetzte "GBC Best of m:access" - Auswahl, die weiterhin 15

Unternehmen umfasst. Bei unserer Auswahl von im m:access gelisteten

Unternehmen können wir jährlich aus einer größeren Grundgesamtheit

auswählen, was dem Erfolg des Münchner Börsensegments zu verdanken ist.

Gegenüber unserer letzten Studie (Veröffentlichungsdatum: 05.11.2020)

wurden 10 Unternehmen im m:access neu aufgenommen. Derzeit sind 67

Unternehmen im Münchner Börsensegment gelistet.

In der "GBC Best of m:access 2022" sind Einschätzungen zu folgenden

Unternehmen enthalten:

ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029)

audius SE (ISIN: NL0006129074)

Baader Bank AG (ISIN: DE0005088108)

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6)

Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)

EQS Group AG (ISIN: DE0005494165)

International School Augsburg -ISA- gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5)

Mensch und Maschine SE (ISIN: DE0006580806)

SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22)

SECANDA AG (ISIN: DE000A0JC0V8)

SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2)

Solutiance AG (ISIN: DE000A30U9E2)

UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808)

UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3)

Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6)

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,

Cosmin Filker

Stellv. Chefanalyst

°