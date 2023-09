Original-Research: Haemato AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG

Unternehmen: Haemato AG

ISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: Sechsmonatsbericht

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.09.2023

Kursziel: EUR34

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN:

DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 33,00 auf EUR 34,00.

Zusammenfassung:

Das Sechsmonatsbericht lag nahe an unseren Prognosen und verdeutlichte die

schlankere operative Kostenstruktur des Unternehmens. Dies trug dazu bei,

den Margendruck im Segment Specialty Pharma auszugleichen, der durch

regulatorischen Gegenwind im Jahr 2023 verursacht wurde. Der Umsatz stieg

von Januar bis Juni um 10% J/J, und das EBIT stieg sogar noch stärker (+20

%). Das Segment Lifestyle & Aesthetics (L&A) war weiterhin das Zugpferd des

Unternehmens und trug rund zwei Drittel zum gesamten Bruttogewinn bei. Das

Management bestätigte die EBIT-Guidance für 2023 in Höhe von EUR6 Mio. bis EUR8

Mio. und wird die von der Hauptversammlung im Juli beschlossene Dividende

von EUR1,20 Euro je Aktie (Vorjahr: EUR1,10 Euro) an die Aktionäre auszahlen.

Wir stufen Haemato weiterhin mit Kaufen bei einem Kursziel von EUR34 ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG

(ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 33.00 to EUR 34.00.

Abstract:

Six month reporting was close to our forecasts and highlighted the

company's leaner operating cost structure. This helped offset margin

pressure in the Specialty Pharma segment caused by regulatory headwinds in

2023. Sales were up 10% in the January-to-June period, and EBIT rose even

more strongly (+20% Y/Y). The Lifestyle & Aesthetics (L&A) segment

continued to be the workhorse of the company, accounting for around

two-thirds of total gross profit. Management confirmed 2023 EBIT guidance

of EUR6m to EUR8m, and the company will pay out the EUR1.20 per share dividend

(prior year: EUR1.10) to shareholders approved at the July AGM. We remain

Buy-rated on Haemato with a EUR34 target price.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27763.pdf

