Original-Research: Haemato AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG

Unternehmen: Haemato AG

ISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: H1/22 reporting

Empfehlung: Buy

seit: 21.09.2022

Kursziel: EUR35

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 Sept 2019

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN:

DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 35,00.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht bestätigte die vorläufigen Zahlen und ermöglichte

einen genaueren Blick auf die sich verbessernde Kostenstruktur von Haemato.

Das Unternehmen ist mit einer erheblich geringeren Mitarbeiterzahl (~50%)

als vor einem Jahr deutlich schlanker geworden, und die Bruttomarge blieb

dank eines erneut guten Beitrags des Segments Lifestyle & Aesthetics (EUR24

Mio. Umsatz in H1) mit 10% erfreulich zweistellig. Wenn das Unternehmen

diese Geschäftsformel beibehalten kann, wird sich Haemato von seinem Erbe

als Parallelimporteur mit niedrigen Margen wegbewegen. Unsere Empfehlung

bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR35.

First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG

(ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 35.00 price target.

This is an abbreviated summary. The full text of this story (including

disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or

other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly

(g.tiwari@firstberlin.com).

Abstract:

Six month reporting confirmed preliminary numbers and provided a closer

look at Haemato's improving cost structure. The company is significantly

leaner with a much lower head count (~50%) than a year ago, and

encouragingly the gross margin remained in the double digits at 10%, thanks

to another good contribution from the Lifestyle & Aesthetics segment (EUR24m

H1 turnover). If the company can maintain this business formula, Haemato

can distance itself from its heritage as a low margin parallel importer. We

reiterate our Buy rating with an unchanged EUR35 target price.

