Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA

Unternehmen: H2APEX Group SCA

ISIN: LU0472835155

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.02.2024

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA

(ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,40 auf EUR

9,00.

Zusammenfassung:

Die EU hat H2APEXs 100 MW Elektrolyseurprojekt H2ERO genehmigt. H2APEX

hatte für das Projekt eine Förderung von EUR167 Mio. beantragt. Die genaue

Förderhöhe hängt vom Zuwendungsbescheid des deutschen Bundesministeriums

für Wirtschaft und Klimaschutz ab, den H2APEX zeitnah erwartet. Das

Großprojekt H2ERO hat ein geplantes Investitionsvolumen von ca. EUR213 Mio.

und soll 2028 in Betrieb gehen. APEX plant, mit der Anlage mindestens 7.000

t Wasserstoff p.a. zu produzieren. Bei einem unterstellten Wasserstoffpreis

von 7 EUR/kg würde dies zu Umsatzerlösen von mindestens EUR49 Mio. führen. Die

Genehmigung ist ein sehr wichtiger Meilenstein für H2APEX auf dem Weg zum

industriellen Produzenten von grünem Wasserstoff. Insgesamt hat die EU 33

Projekte mit einem öffentlichen Fördervolumen von EUR6,9 Mrd. genehmigt. Auch

davon sollte H2APEX als Entwickler von Wasserstoffinfrastrukturen indirekt

profitieren und weitere Projekte akquirieren. Die EU-Förderbescheide sehen

wir als Bestätigung unserer Wachstumsprognosen für H2APEX. Ein

aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem erhöhten Kursziel von EUR9,00

(bisher: EUR8,40). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX

Group SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 8.40 to

EUR 9.00.

Abstract:

The EU has approved H2APEX's 100 MW electrolyser project, H2ERO. H2APEX has

applied for funding of EUR167m for the project. The exact amount of funding

depends on the decision of the German Federal Ministry for Economic Affairs

and Climate Action, which H2APEX expects to receive shortly. The

large-scale H2ERO project has a planned investment volume of around EUR213m

and is scheduled to go into operation in 2028. APEX plans to produce at

least 7,000 t of hydrogen p.a. at the plant. Assuming a hydrogen price of 7

EUR/kg, this would result in revenues of at least EUR49m. The approval is a

very important milestone for H2APEX on its way to becoming an industrial

producer of green hydrogen. The EU has approved a total of 33 projects with

a public funding volume of EUR6.9bn. As a developer of hydrogen

infrastructure, H2APEX should also benefit from this indirectly and acquire

further projects. We see the EU funding decisions as confirmation of our

growth forecasts for H2APEX. An updated DCF model yields an increased price

target of EUR9.00 (previously: EUR8.40). We reiterate our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28919.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

°