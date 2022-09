Original-Research: Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

^

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Vorläufige H1/22-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.09.2022

Kursziel: EUR103

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 23.09.2021 (vorher: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 103,00.

Zusammenfassung:

Der Umsatz in H1/22 von EUR17,6 Mio. (FBe: EUR16,0 Mio.; H1/21: EUR20,3 Mio.) und

das EBITDA von EUR-7,6 Mio. (FBe: EUR-8,0 Mio.; H1/21: EUR-9,7 Mio.) entsprachen

in etwa unseren Erwartungen. Der Nettogewinn von EUR80 Mio. (FBe: EUR-9.0 Mio.;

H1/21: EUR-10,6 Mio.) wurde jedoch durch einen außerordentlichen Gewinn von

EUR90 Mio. im Zusammenhang mit der im Mai abgeschlossenen Athos-Transaktion

begünstigt. Wir hatten in unserer Prognose keine Schätzung für diesen Wert

gemacht. Es handelt sich um einen nicht zahlungswirksamen Posten, dessen

steuerliche Auswirkungen ebenfalls begrenzt sein werden, da nur 5 % des

Betrags steuerpflichtig sind. Wie wir in unserer Studie vom 30. August

dargelegt haben, erwarten wir, dass Formycon in den nächsten Monaten einen

stetigen Strom positiver Nachrichten liefern wird. Der Höhepunkt wird die

Einführung des Lucentis-Biosimilars FYB201 in der EU und den USA im vierten

Quartal sein. Darüber hinaus erwarten wir noch in diesem Jahr die ersten

Ergebnisse der Phase-3-Studie von FYB203 (Referenzprodukt: Eylea), die

Offenlegung des Referenzprodukts von FYB206 sowie die Bekanntgabe der

Vermarktungspartner für FYB202 (Referenzprodukt: Stelara) und FYB203. Wir

raten Anlegern weiterhin, den jüngsten Rückschlag des Formycon-Aktienkurses

zu nutzen, um die Aktie zu kaufen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und

unser Kursziel von EUR103 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 103.00 price target.

Abstract:

H1/22 sales of EUR17.6m (FBe: EUR16.0m; H1/21: EUR20.3m) and EBITDA of EUR-7.6m

(FBe: EUR-8.0m; H1/21: EUR-9.7m) were close to our expectations. However, net

income of EUR80m (FBe: EUR-9.0m; H1/21: EUR-10.6m) was boosted by an

extraordinary profit of EUR90m in connection with the Athos transaction which

completed in May. We had not included an estimate for this figure in our

forecast. It is a non-cash item, whose tax implications will also be

limited as only 5% of the amount is taxable. As we pointed out in our note

of 30 August, we expect Formycon to generate a steady flow of positive news

over the next few months. The highlight will be the launch of the Lucentis

biosimilar, FYB201, in the EU and US in Q4. In addition, before the end of

this year, we expect topline results from the phase 3 trial of FYB203

(reference product: Eylea), the disclosure of the FYB206 reference product,

as well as the announcement of marketing partners for FYB202 (reference

product: Stelara) and FYB203. We continue to advise investors to make use

of the recent recoil in the Formycon share price to buy the share. We

maintain our Buy recommendation and price target of EUR103.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25381.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°