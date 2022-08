Original-Research: Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

^

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.08.2022

Kursziel: EUR103,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 23.09.2021 (vorher: hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 97,00 auf EUR 103,00.

Zusammenfassung:

Am 26. August gab Formycon die Zulassung ihres Lucentis-Biosimilars,

FYB201, durch die Europäische Kommission bekannt. Diese Nachricht war

erwartet worden, da der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA Ende

Juni die Zulassung des Medikaments empfohlen hatte. Die EU-Zulassung von

FYB201 folgt auf die Zulassung des Medikaments durch die FDA am 2. August

und durch die britische MHRA Mitte Mai. Die Markteinführung in den USA ist

für Anfang Oktober geplant. Teva, der Vermarktungspartner für FYB201 in der

EU, plant die Markteinführung des Medikaments so bald wie möglich. Wir

gehen davon aus, dass der wahrscheinliche Zeitpunkt ebenfalls Anfang

Oktober ist. Der Kurs der Formycon-Aktie ist seit dem Allzeithoch von EUR87

am 16. August um 12% zurückgegangen. Der Höchststand von EUR87 fiel mit der

Ankündigung zusammen, dass die Topline-Ergebnisse der Phase 3 von FYB202

gezeigt hatten, dass die Wirksamkeit des Medikamentenkandidaten mit der des

Referenzprodukts Stelara vergleichbar ist. Wir gehen davon aus, dass

Formycon in den nächsten Monaten einen stetigen Strom weiterer positiver

Nachrichten generieren wird. Dazu gehört die hohe Wahrscheinlichkeit, dass

die ersten Umsatzzahlen für FYB201 in den USA und der EU die Führerschaft

gegenüber dem wichtigsten konkurrierenden Lucentis-Biosimilar BYOOVIZ von

Samsung Bioepis belegen werden. Darüber hinaus erwarten wir noch in diesem

Jahr die ersten Ergebnisse der Phase-3-Studie von FYB203 (Referenzprodukt

Eylea), die Offenlegung des Referenzprodukts von FYB206 sowie die

Bekanntgabe der Vermarktungspartner für FYB202 und FYB203. FYB202 und

FYB206 sind beide vollständig im Besitz von Formycon. Das bedeutet, dass

die Bekanntgabe des Lizenzpartners für FYB202 wahrscheinlich mit einer

Upfront-Zahlung an Formycon einhergeht. Darüber hinaus wird die

Lizenzgebühr für den Verkauf von FYB206 wahrscheinlich näher an der von

FYB202 (ca. 33%) liegen als an der von FYB201 (ca. 15%), das immer noch zu

50% von der Bioeq AG kontrolliert wird. Wir raten Anlegern, den jüngsten

Kursrückgang der Formycon-Aktie zu nutzen, um Positionen aufzustocken. Wir

haben unser Kursziel von EUR97 auf EUR103 angehoben, um der Zulassung von

FYB201 in den USA und der EU sowie den positiven Phase-3-Ergebnissen von

FYB202 Rechnung zu tragen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 97.00 to EUR 103.00.

Abstract:

On 26 August Formycon announced the approval of its Lucentis biosimilar,

FYB201, by the European Commission. The news was expected as the EMA's

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) recommended approval

of the drug in late June. EU approval of FYB201 follows approval of the

drug by the FDA on 2 August and by the UK's MHRA in mid-May. The US launch

is scheduled for early October. Teva, the marketing partner for FYB201 in

the EU, plans to launch the drug as soon as possible. We gather that the

likely timing is also early October. The Formycon share price has retreated

12% since the all-time high of EUR87 on 16 August. The peak at EUR87 coincided

with the announcement that FYB202 phase 3 topline results had demonstrated

the drug candidate's efficacy to be comparable to its Stelara reference

product. We expect Formycon to generate a steady flow of further positive

news over the next few months. This includes the strong probability that

initial FYB201 sales figures in the US and EU will demonstrate leadership

over the main competing Lucentis biosimilar, Samsung Bioepis' BYOOVIZ . In

addition, before the end of this year, we expect topline results from the

phase 3 trial of FYB203 (reference product Eylea), the disclosure of the

FYB206 reference product, as well as the announcement of marketing partners

for FYB202 and FYB203. FYB202 and FYB206 are both fully owned by Formycon.

This means that the announcement of the FYB202 licensing partner is likely

to be accompanied by an upfront payment to Formycon. Meanwhile, the royalty

on FYB206 sales is likely to be nearer that on FYB202 (ca. 33%) than on

FYB201 (ca. 15%), which is still 50% controlled by Bioeq AG. We advise

investors to make use of the recent recoil in the Formycon share price to

add to positions. We have raised our price target from EUR97 to EUR103 to

reflect the approval of FYB201 in both the US and EU and the positive

FYB202 topline phase 3 results. We maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25223.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°