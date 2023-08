Original-Research: Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 21.08.2023

Kursziel: EUR105

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 23.0.2021 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 130.00 to EUR 105.00.

Abstract:

Formycon has launched one biosimilar (FYB201; reference product: Lucentis)

and has five disclosed biosimilar candidates under development, which we

expect to reach the market over the period 2025-2030. We forecast the sum

of expensed and capitalised development costs to decline from 2023 and free

cashflow to climb as revenues from the new products ramp. We expect the

current portfolio to generate free cashflow of over EUR500m in 2030. This

compares with the current enterprise valuation of ca. EUR930m. We maintain

our Buy recommendation, but have reduced the price target from EUR130 to

EUR105. The two reasons for our price target reduction are firstly that we no

longer include the covid antiviral drug candidate FYB207 in our valuation

model, and secondly that we now forecast a slower sales ramp for the

biosimilar candidates to reflect a longer timelag between drug approval and

implementation of reimbursement than we had previously modelled.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 130,00 auf EUR 105,00.

Zusammenfassung:

Formycon hat ein Biosimilar (FYB201; Referenzprodukt: Lucentis) auf den

Markt gebracht und hat fünf Biosimilar-Kandidaten in der Entwicklung, die

unserer Einschätzung nach im Zeitraum 2025-2030 auf den Markt kommen

werden. Wir gehen davon aus, dass die Summe der als Aufwand erfassten und

aktivierten Entwicklungskosten ab 2023 sinken und der freie Cashflow mit

dem Anstieg der Einnahmen aus den neuen Produkten steigen wird. Wir

erwarten, dass das aktuelle Portfolio im Jahr 2030 einen freien Cashflow

von über EUR500 Mio. generieren wird. Dies steht einer aktuellen

Unternehmensbewertung von ca. EUR930 Mio. gegenüber. Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei, haben aber das Kursziel von EUR130 auf EUR105 gesenkt. Die

beiden Gründe für die Senkung des Kursziels sind erstens, dass wir den

antiviralen Covid-Kandidaten FYB207 nicht mehr in unser Bewertungsmodell

einbeziehen, und zweitens, dass wir nun einen langsameren Umsatzanstieg für

die Biosimilar-Kandidaten prognostizieren, um eine längere Zeitspanne

zwischen der Zulassung des Medikamente und der Umsetzung der

Kostenerstattung widerzuspiegeln, als wir zuvor modelliert hatten.

