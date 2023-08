Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.08.2023

Kursziel: 138,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 138,00.

Zusammenfassung:

Energiekontor hat hervorragende H1-Zahlen vorgelegt, die über unseren

Prognosen lagen. Das EBT stieg im Jahresvergleich um 128% auf EUR27,8 Mio.

Haupttreiber waren sowohl die Projektentwicklung als auch die

Stromerzeugung. Einmal mehr hat Energiekontor gezeigt, wie gut ihr

Geschäftsmodell funktioniert. Die Kombination aus volatiler

Projektentwicklung und stabiler und cash-generierender Stromproduktion aus

dem eigenen Anlagenportfolio ist eine perfekte Mischung für

kontinuierliches Wachstum bei hoher Profitabilität. Im ersten Halbjahr hat

die EKT ihre Projektpipeline um 6 % auf mehr als 10,8 GW erhöht. Die

Kapazität des eigenen Ökostromportfolios stieg im Jahresvergleich um 17%

auf 384 MW. Das Unternehmen bestätigte die Prognose für 2023 (EBT-Wachstum

von 10 bis 20% im Jahresvergleich) und bekräftigte das mittelfristige Ziel

eines EBTs von EUR120 Mio. bis 2028. Wir halten an unseren Prognosen (2023

EBT von EUR69 Mio.) fest und bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem

unveränderten Kursziel von EUR138. Angesichts der Wachstumsaussichten und der

hohen Profitabilität des Unternehmens ist EKT attraktiv bewertet. Das

Aufwärtspotenzial beträgt fast 80%.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and maintained his EUR 138.00 price target.

Abstract:

Energiekontor has presented excellent H1 figures, which were ahead of our

forecasts. EBT grew 128% y/y to EUR27.8m. Main drivers were both project

development and power generation. Once again, Energiekontor has shown how

well its business model works. The combination of volatile project

development and stable and cash-generative power production from the own

plant portfolio is a perfect recipe for continuous growth at high

profitability. In H1, EKT increased its project pipeline by 6% to more than

10.8 GW. The capacity of the own green power plant portfolio was up 17% y/y

at 384 MW. The company confirmed 2023 guidance (EBT growth of 10% to 20%

y/y) and reiterated the medium-term target of EUR120m EBT by 2028. We stick

to our forecasts (2023 EBT of EUR69m) and confirm our Buy rating at an

unchanged price target of EUR138. Given the growth prospects and the high

profitability of the company, EKT is attractively valued. The upside is

almost 80%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27557.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°