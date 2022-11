Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.11.2022

Kursziel: 116,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 18.10.2022: Hochstufung auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG

(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 115,00 auf

EUR 116,00.

Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für Q3/22 veröffentlicht, der

ein qualitatives Update zur Geschäftsentwicklung gibt. Im 3. Quartal hat

das Unternehmen sein eigenes Anlagenportfolio von 329 MW auf 367 MW

ausgebaut. Neun Windparks und ein Solarpark mit einer Gesamtleistung von

171 MW befinden sich im Bau. Seit Anfang 2022 wurden sechs Windparks (66

MW) verkauft und acht Windparks und ein Solarpark (Gesamtleistung: 77 MW)

in Betrieb genommen. Trotz der vielen Risiken (Lieferkette, höhere

Materialkosten, höhere Zinsen und drohende Besteuerung von sogenannten

Zufallsgewinnen) hält Energiekontor an ihrer Jahresprognose eines um 10 bis

20 % höheren EBT gegenüber dem Vorjahr fest. Wir sehen EKT auf gutem Weg,

unsere unveränderte Prognose für 2022 zu erreichen. Eine aktualisierte

Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem leicht erhöhten Kursziel von EUR116

(zuvor: EUR115). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on

Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 115.00 to

EUR 116.00.

Abstract:

Energiekontor (EKT) has published its interim status report for Q3/22,

which gives a qualitative update on business development. In Q3, the

company expanded its own plant portfolio from 329 MW to 367 MW. Nine wind

farms and one solar park with a total capacity of 171 MW are under

construction. Since the beginning of 2022, six wind farms (66 MW) have been

sold and eight wind farms and one solar park (total capacity: 77 MW) have

been commissioned. Despite the many risks (supply chain, higher material

costs, higher interest rates and looming taxation of so-called windfall

profits), Energiekontor sticks to its full-year guidance of a 10% to 20%

higher EBT y/y. We see EKT on track to reach our unchanged 2022 forecast.

An updated sum-of-the-parts valuation yields a slightly higher price target

of EUR116 (previously: EUR115). We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25949.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°