Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 31.01.2024

Kursziel: 13,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:

DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 13,00.

Zusammenfassung:

Das Joint Venture (JV) von Enapter und Wolong wird AEM-Stacks von Enapter

erwerben und daraus in China AEM-Elektrolyseure fertigen. Wolong hält 51%

des JV und wird die Produktion finanzieren und aufbauen. Das JV erhält eine

exklusive Produktions- und Vertriebslizenz für China, und Enapter eine

Lizenzgebühr von 3% des zukünftigen Umsatzes. Mit dem JV sollte Enapter den

chinesischen Markt schnell durchdringen, ohne dafür finanzielle Mittel

aufwenden zu müssen. Wir sehen das JV als Bestätigung unserer

Wachstumsprognosen und bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem

unveränderten Kursziel von EUR13.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG

(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 13.00 price target.

Abstract:

The joint venture (JV) between Enapter and Wolong will acquire AEM stacks

from Enapter to manufacture AEM electrolysers in China. Wolong holds 51% of

the JV and will finance and establish production. The JV will receive an

exclusive production and sales license for China, and Enapter will receive

a royalty of 3% of future sales. The JV should enable Enapter to penetrate

the Chinese market quickly without having to invest its own financial

resources. We see the JV as a confirmation of our growth forecasts and

reiterate our Buy recommendation with an unchanged EUR13 price target.

