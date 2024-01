Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Zusammenfassung:

Enapter hat mit Solar Invest International SE (SII) einen Vertrag über eine

exklusive Partnerschaft abgeschlossen und gewährt dem Unternehmen eine

Vertriebslizenz für die USA. Dafür erhält Enapter insgesamt EUR25 Mio., davon

wurden ca. EUR10 - EUR11 Mio. ergebniswirksam im Jahr 2023 verbucht. Dies führt

dazu, dass Enapter 2023 ein ungefähr ausgeglichenes EBITDA haben sollte.

Die bisherige Guidance lag bei EUR-10 Mio. bis EUR-11 Mio. Wir haben unsere

Schätzungen für 2023 entsprechend angepasst. Wir bewerten den Deal positiv,

da Enapter damit Mittel zur Finanzierung ihrer Kosten erhält und mit dem

Partner ein schnellerer Ausbau des US-Geschäfts gelingen sollte. Zusammen

mit einem kürzlich gewährten Darlehen des Hauptaktionärs Blugreen über EUR10

Mio. ist Enapter damit bis August 2024 durchfinanziert. Da der Hochlauf der

Produktion und des Vertriebs insgesamt langsamer verläuft als von uns

erwartet, senken wir unsere Schätzungen für 2024 und die Folgejahre. Wir

rechnen jetzt damit, dass die Massenproduktion der Stacks erst im Laufe des

Jahres 2025 anläuft und erst 2026 ihre volle Wirkung entfaltet. Ein

aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR13 (bisher: EUR17).

Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG

(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 17.00 to EUR 13.00.

Abstract:

Enapter has concluded an exclusive partnership agreement with Solar Invest

International SE (SII) and granted the company a distribution licence for

the USA. Enapter will receive a total of EUR25m for the licence, of which

approximately EUR10m - EUR11m were recognised in 2023. As a result, Enapter's

2023 EBITDA should be close to break-even. The previous guidance was EUR-10m

to EUR-11m. We have adjusted our estimates for 2023 accordingly. We welcome

the deal as it provides Enapter with funds to cover its costs and the

partner should enable faster expansion of the US business. Together with a

recently granted loan of EUR10m from main shareholder Blugreen, Enapter is

now fully financed until August 2024. As the overall ramp-up of production

and sales is slower than we expected, we have lowered our estimates for

2024 and subsequent years. We now expect that stack mass production will

start in 2025 and ramp up fully in 2026. An updated DCF model yields a new

price target of EUR13 (previously: EUR17). We confirm our Buy recommendation.

http://www.more-ir.de/d/28651.pdf

