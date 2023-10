Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.10.2023

Kursziel: 17,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:

DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 17,00.

Zusammenfassung:

Enapter ist Technologieführer in der

Anionen-Austausch-Membran-Elektrolyse-Technologie (AEM-EL). Diese

Technologie braucht kein Iridium. Anders ist dies bei der wichtigsten

konkurrierenden Technologie, der Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse

(PEM-EL), bei der Iridiumoxid (bisher) ein unersetzbarer Anoden-Katalysator

ist. Das prognostizierte starke Wachstum der PEM-Elektrolyse wird zu einer

deutlichen Nachfragesteigerung von Iridium führen. Iridium ist eines der

seltensten Metalle auf der Erde, und der eigenständige Abbau lohnt daher

mangels Masse nicht. Stattdessen wird es als Nebenprodukt beim Platinabbau

gewonnen (jährliche Iridium-Produktion: ca. 7 - 9 Tonnen). Das

Iridium-Angebot ist daher weitgehend unelastisch. Es reagiert kaum auf

Preissignale. Daraus ergeben sich zwei Gefahren für die PEM-EL: 1) Iridium

wird so teuer (gegenwärtig kostet ein Kilogramm ca. $158.000), dass die

PEM-Technologie insgesamt relativ teuer wird und damit an

Wettbewerbsfähigkeit verliert. 2) Iridium-Knappheit beschränkt das Wachstum

der PEM-EL. Sollten sich diese Gefahren materialisieren, wäre Enapter als

AEM-Technologieführer ein Hauptgewinner, da die AEM-EL in wichtigen

Eigenschaften (schnelle Reaktionsfähigkeit auf schwankendes Stromangebot,

problemloser Teillastbetrieb, kompaktes Design) ähnlich gut ist wie die

PEM-EL und damit als Substitut zur Verfügung steht. Wenn es den

PEM-EL-Produzenten nicht oder nur unzureichend gelingt, das Problem der

Iridium-Knappheit durch Senkung der eingesetzten Iridium-Menge pro MW,

Iridium-Recycling und Iridium-Substitution einzugrenzen, wäre ein deutlich

schnellerer Ausbau der AEM-EL aus heutiger Sicht eine sehr gute

Alternative. Investoren, die das Thema Iridium-Knappheit spielen wollen,

können dies sehr einfach mit einem Investment in die Enapter-Aktie tun.

Enapter hat als einziges Unternehmen ein kommerzielles Produkt mit einem

jahrelangen Track-Rekord im Markt und ist unbestrittener Technologieführer

in der AEM-EL. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem

unveränderten Kursziel von EUR17.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG

(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 17.00 price target.

Abstract:

Enapter is the technology leader in Anion Exchange Membrane electrolysis

(AEM-EL). This technology does not need iridium. This is a key difference

between AEM-EL and the main competing technology, Proton Exchange Membrane

electrolysis (PEM-EL), where iridium oxide is (so far) irreplaceable as an

anode catalyst. The predicted strong growth of PEM electrolysis will lead

to a significant increase in demand for iridium. Iridium is one of the

rarest metals on earth, but standalone mining is not worthwhile due to the

small volume involved. Iridium is extracted as a by-product of platinum

mining (annual iridium production: approx. 7 - 9 tonnes). The supply of

iridium is therefore largely inelastic. It hardly reacts to price signals.

This results in two dangers for PEM-EL: 1) Iridium becomes so expensive

(currently one kilogram costs about $158,000) that PEM technology as a

whole becomes relatively expensive and thus loses competitiveness. 2)

Iridium scarcity limits the growth of PEM-EL. If these threats materialise,

Enapter as the AEM technology leader would be a major winner as AEM-EL is

similar to PEM-EL in important respects (fast responsiveness to fluctuating

power supply, trouble-free part-load operation, compact design) and thus

available as a substitute. If PEM-EL producers fail to adequately limit the

problem of iridium scarcity by reducing the amount of iridium used per MW,

by iridium recycling or by iridium substitution, a significantly faster

expansion of AEM-EL technology would be a very good alternative from

today's perspective. Investors who want to play the iridium scarcity theme

can do so very easily by investing in Enapter shares. Enapter is the only

company with a commercial product with a multi-year track record in the

market and is the undisputed technology leader in AEM-EL. We reiterate our

Buy recommendation with an unchanged price target of EUR17.

