Original-Research: Eloro Resources Ltd. (von Sphene Capital GmbH): Buy

Original-Research: Eloro Resources Ltd. - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Eloro Resources Ltd.

Unternehmen: Eloro Resources Ltd.

ISIN: CA2899003008

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 15.01.2024

Kursziel: CAD 12,70 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler

New intersections highlight potential for extraordinary grades

Eloro Resources intersected the highest-grade silver sample at Iska Iska so

far, confirming the strategy adopted by the Board of Directors to expand

and upgrade the high-grade area of the Santa Barbara Breccia Pipe in

particular. With mineralised intercepts of up to 118.86 g Ag eq/t over

81.28 m (including a high-grade sample of 5,080 g Ag eq/t over 1.46 m), the

silver equivalent results from recent definition drilling are significantly

higher than the results from the Iska Iska Project's maiden Mineral

Resource Estimate ('MRE'). In particular, these higher silver equivalent

results are the result of higher tin recoveries of up to 152.29 g Ag eq/t

over 81.28 m (including 4,746.46 g Ag aq/t over 1.46 m). The high tin and

silver values found could in turn be the result of high temperature

sulphidation centres identified as feeders within the open pit area.

According to the company, the geophysical information and deep drilling

indicate that the tin-silver mineralisation could extend to a depth of more

than 1 km, which is not uncommon in the southern Bolivian Tin Belt, with

the Cerro Rico de Potosi, Animas-Siete Suyos-Chocaya and Tatasi deposits

located in the same geological setting as Iska Iska.

Our valuation is based on the shallow higher-grade resource in the

polymetallic domain of 132 million tonnes at 1.11% Zn, 0.50% Pb, and 24.3 g

Ag/t, as shown in the MRE. It does not take into account that an upcoming

PEA could increase this initial resource and that current metal prices are

now significantly higher than the three-year averages used in the MRE.

Applying a P/NAV discount of 70%, which we feel reasonable these days, we

calculate a net asset value driven price target of CAD 12.70 per share. We

therefore reiterate our Buy rating for the shares of Eloro Resources. We

highlight that our price target could rise further after the recently

reported higher tin and silver grades are included in a next MRE. The

current pullback in the company's share price is an interesting entry point

for long-term investors, in our view.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28669.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

