^

Original-Research: Deutsche Rohstoff - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff

Unternehmen: Deutsche Rohstoff

ISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: 2022 Annual Report

Empfehlung: Buy

seit: 04.05.2023

Kursziel: EUR40.00

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 20.04.2021 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche

Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 38.00 to EUR 40.00.

Abstract:

DRAG's annual report published on 26 April confirmed the preliminary

figures released on 10 March. The most important new element in the annual

report is an upward revision to 2023 and 2024 guidance. The last guidance

update before publication of the annual report was on 12 December. New base

case revenue and EBITDA guidance numbers for 2023 are respectively 7% and

4% above the previous figures. 2024 revenue and EBITDA guidance numbers are

now EUR170m-EUR190m and EUR130m-EUR145m respectively (previously: >EUR120m and

>EUR100m respectively). EBITDA guidance rises less strongly than revenue

guidance because the new base case scenario is based on a gas price of

USD3/MMBtu (previously: USD4/MMBtu) in both years. The oil price assumption

is unchanged at USD75/barrel for both years. Oil and gas respectively

accounted for 53% and 30% of group volume in 2022 with natural gas liquids

making up the balance. The increase in guidance for both 2023 and 2024 is

based primarily on higher volume expectations. As DRAG reported on 11

April, Q1/23 production was ca. 7% above expectations. The strong

performance was driven mainly by the Knight pad and the Occidental JV where

output was respectively 15% and 25% above the reserve estimate. The full

Q1/23 report is due later this month. 2024 volume guidance has received a

further boost from the announcement in the annual report that DRAG's

subsidiary, 1876 Resources (formerly Cub Creek), plans to drill a further

six gross wells (90% working interest) in Wyoming. We have incorporated the

new guidance into our own forecasts and now see fair value for the DRAG

share at EUR40.0 (previously: EUR38.0). We maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff

AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 40,00.

Zusammenfassung:

Der am 26. April veröffentlichte Jahresbericht der DRAG bestätigte die am

10. März veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Die wichtigste Neuerung im

Jahresbericht ist die Aufwärtsanpassung der Guidance für 2023 und 2024. Die

letzte Aktualisierung der Guidance vor der Veröffentlichung des

Jahresberichts erfolgte am 12. Dezember. Die neuen Basiswerte für Umsatz

und EBITDA für 2023 liegen 7 % bzw. 4 % über den bisherigen Werten. Für

2024 liegen die Umsatz- und EBITDA Prognosen nun bei EUR170 Mio. bis EUR190

Mio. bzw. EUR130 Mio. bis EUR145 Mio. (bisher: >EUR120 Mio. bzw. >EUR100

Mio.). Die EBITDA-Prognose steigt weniger stark an als die Umsatzprognose,

da das neue Basisszenario auf einem Gaspreis von USD3/MMBtu (vorher:

USD4/MMBtu) in beiden Jahren basiert. Die Annahme für den Ölpreis ist

unverändert bei USD75/Barrel für beide Jahre. Auf Öl und Gas entfallen 53 %

bzw. 30 % des Konzernvolumens im Jahr 2022 aus, der Rest entfällt auf

flüssiges Erdgas. Die Anhebung der Guidance für 2023 und 2024 beruht in

erster Linie auf höheren Volumenerwartungen. Wie die DRAG am 11. April

berichtete, lag die Produktion in Q1/23 rund 7 % über den Erwartungen. Die

starke Leistung wurde hauptsächlich von der Knight Pad und dem Occidental

JV erzielt , wo die Produktion um 15% bzw. 25% über der Reservenschätzung

lag. Der endgültige Bericht für Q1/23 wird im Laufe dieses Monats erwartet.

Die Mengenguidance für 2024 hat durch die Ankündigung im Jahresbericht,

dass die DRAG-Tochter 1876 Resources (ehemals Cub Creek) weitere sechs

Bruttobohrungen (90%- Beteiligung) in Wyoming plant, einen weiteren Schub

erhalten. Wir haben die neue Guidance in unsere eigenen Prognosen

eingearbeitet und sehen den fairen Wert der DRAG-Aktie nun bei EUR40,0

(bisher: EUR38,0). Wir behalten an unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26913.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°