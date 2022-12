Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

ISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.12.2022

Kursziel: EUR34

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 20.04.2021 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche

Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 38.00 to EUR 34.00.

Abstract:

In its preliminary Q3/22 results release on 14 October DRAG cautioned that

FY/22 production would likely come in at the lower end of the guidance

range of 9,300 to 10,000 boepd. However, better than expected output in

October and November has prompted management to raise FY/22 sales and

EBITDA guidance. Production after nine months was 9,339 boepd but in

October and November averaged 11,000 boepd. The increase was attributable

to a slower than expected decline in production at the Cub Creek

subsidiary's Knight pad as well as good results from new wells in Utah and

Wyoming. We have raised our FY/22 production forecast by 5.6% to 9,848

boepd (previously: 9,328 boepd). The mid-point of new FY/22 sales guidance

of EUR163m-EUR168m is 7.1% above previous guidance of EUR152m- EUR157m while the

mid-point of new FY/22 EBITDA guidance of EUR138m-EUR143m is 7.7% above the

previous numbers (EUR128m-EUR133m). Management has not changed guidance for

FY/2023 and FY/2024. We have raised our FY/22 forecasts but have lowered

our forecasts for FY/23 and FY/24 to reflect both a decline in the oil

futures curve and USD depreciation since our last note of 11 November. For

the three year period 2023-25 NYMEX oil futures are on average ca. 5% lower

while the USDEUR rate is 3% lower than at the time of our November note. We

maintain our Buy recommendation but have lowered the price target from EUR38

to EUR34.

Zusammenfassung:

Im vorläufigen Q3/22-Bericht am 14. Oktober warnte die DRAG, dass die

Produktion für das Geschäftsjahr 2022 wahrscheinlich am unteren Ende der

Guidancespanne von 9.300 bis 10.000 boepd liegen würde. Die besser als

erwartet ausgefallene Produktion im Oktober und November hat das Management

jedoch veranlasst, die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr

2022 anzuheben. Nach neun Monaten lag die Produktion bei 9.339 boepd, im

Oktober und November jedoch bei durchschnittlich 11.000 boepd. Der Anstieg

ist auf einen langsamer als erwarteten Rückgang der Produktion auf dem

Knight-Pad der Cub Creek-Tochtergesellschaft sowie auf gute Ergebnisse aus

neuen Bohrungen in Utah und Wyoming zurückzuführen. Wir haben unsere

Produktionsprognose für das Geschäftsjahr 2022 um 5,6 % auf 9.848 boepd

angehoben (vorher: 9.328 boepd). Die Mitte der neuen Umsatzguidance für das

Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR163 Mio. bis EUR168 Mio. liegt um 7,1 % über

der bisherigen Guidance von EUR152 Mio. bis EUR157 Mio., während die Mitte der

neuen EBITDA-Guidance für das GJ/22 in Höhe von EUR138 Mio. bis EUR143 Mio. um

7,7 % über den bisherigen Zahlen (EUR128 Mio. bis EUR133 Mio.) liegt. Das

Management hat die Guidance für die Geschäftsjahre 2023-2024 nicht

geändert. Wir haben unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 angehoben,

aber unsere Prognosen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 gesenkt, um

sowohl den Rückgang der Ölterminkurve als auch die Abwertung des USD seit

unserer letzten Studie vom 11. November zu berücksichtigen. Für den

Dreijahreszeitraum 2023-25 liegen die NYMEX-Öl-Futures im Durchschnitt ca.

5% niedriger, während der USDEUR-Kurs um 3% niedriger liegt als zum

Zeitpunkt unserer November-Studie. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei,

haben jedoch das Kursziel von EUR38 auf EUR34 gesenkt.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

